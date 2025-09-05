Алина Гималтдинова: Каждый блогер в Татарстане мечтает пообщаться с Рустамом Миннихановым

Насколько сильно ударят по блогерам новые поправки в закон о рекламе, какие есть свободные ниши в республике в этой сфере, удачный ли был опыт блогеров-наблюдателей и чем привлекателен для женской аудитории Рустам Минниханов, рассказала в интервью «Татар-информу» блогер Алина Гималтдинова.





Алина Гималтдинова: «Татарстан – единственный регион, где Правительство и блогеры находятся в коммуникации»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Блогеры уйдут на альтернативные площадки?

– Алина Фаридовна, с 1 сентября вступили в силу новые поправки в закон о рекламе, запрещающие распространение рекламы в иностранных или международных ресурсах, деятельность которых нежелательна на территории Российской Федерации, общественных и религиозных организациях, в отношении которых судом принято решение о ликвидации, а также на других площадках, доступ к которым ограничен на территории нашей страны. Как вы считаете, как это отразится на блогерском сообществе?

– Все условия выстраивались поэтапно: сначала площадки запретили, потом маркировка, закон о регистрации блогеров с аудиторией больше 10 тысяч и так далее. Мы уже научились адаптироваться к новым реалиям. Грустно, что за этими блогами стоит многолетний труд и теперь мы не можем их монетизировать. Но об этих изменениях мы знали заранее, поэтому многие подготовили альтернативные площадки. Естественно, это не будет приносить такого же дохода в первое время, потому что другие охваты. Но всем рекламодателям нужны площадки, поэтому реклама все равно будет существовать, просто немного в другом формате.

Для нас это было шоковой терапией, но мы адаптируемся.

– Какими проектами в этих условиях планируете заниматься вы и как будете привыкать к новым изменениям?

– У меня тоже есть альтернативные площадки, я продолжаю делиться лайфстайлом на всех ресурсах. Когда у тебя сильный личный бренд, то ты можешь продолжать участвовать в разных мероприятиях, быть спикером. Этим я занимаюсь много лет. Работа продолжается. Уходит только реклама в некоторых социальных сетях. Кроме того, есть социальные проекты, где я продолжаю участвовать. Они касаются защиты прав женщин, помощи детям и матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и так далее.

– Есть ли свободные ниши для блогерства в Татарстане и как в республике себя чувствуют контентмейкеры?

– Татарстан – единственный регион, где Правительство и блогеры находятся в коммуникации. Когда нас пригласили на выборы в качестве блогеров-наблюдателей, это был шикарный опыт. Мы изнутри посмотрели, как все процессы происходят.

Что касается того, чем можно заняться блогерам в Татарстане, то свободных ниш много. У нас мало мужских блогов, так что добро пожаловать (смеется), есть недостаток практических полезных блогов.

У нас еще и очень теплая аудитория, которая хорошо общается с контентмейкерами, это сильно мотивирует.

– Насколько был востребован у аудитории контент блогеров-наблюдателей?

– Мы получили невероятно огромную обратную связь, когда были блогерами-наблюдателями. Потому что мы в онлайн-режиме показывали, что происходит на участке после голосования. Многие не знали, как это все проводится, а наша задача была объяснить простым языком гражданам. Была очень хорошая вовлеченность пользователей соцсетей. К тому же это было в период пандемии, люди спрашивали у нас, есть ли там маски, приносить ли свои ручки и так далее. Мы выступили еще и таким информационно-справочным бюро.

«Уверена, любой блогер хотел бы пообщаться с Рустамом Миннихановым и сделать совместную фотографию. У меня такая есть» Фото: соцсети Алины Гималтдиновой

Кто самый востребованный гость для любого блогера Татарстана?

– Вы говорите, что блогеры в коммуникации с властью, а какой образ у вашего сообщества сложился у Раиса Татарстана Рустама Минниханова?

– Сегодня очень вирусится трек, где есть слова «Минем дустым – Минниханов Рустем». По комментариям под постами можно понять, какое отношение к нашему Раису. Я наблюдала очень положительные и теплые комментарии с энтузиазмом и верой в будущее.

Когда сообщество блогеров посещает мероприятия, где присутствует Рустам Минниханов, мы очень любим с ним фотографироваться и публиковать записи о такой встрече. Посты набирают большие охваты и хорошую обратную связь. Его любят в кадре, любят как образ и восхищаются его деятельностью.

Еще хочется отметить, что в последние годы сильно «хайпанули» татарстанские тревел-блогеры, потому что республика быстро развивается и масштабируется. Это все благодаря кому? Рустаму Минниханову.

– Вы сказали, что Рустам Минниханов очень популярен у блогеров. Можно ли сказать, что он самый желанный гость для любого блогера?

– Уверена, любой блогер хотел бы пообщаться с Рустамом Миннихановым и сделать совместную фотографию. У меня такая есть. Это всегда памятно, красиво и стильно. Для меня очень ценны такие моменты.

– А чем он так привлекателен?

– Если мы говорим о женской аудитории, то всегда привлекает, когда человек характеризуется делом. Рустам Минниханов мало говорит, много делает, и мы это видим на конкретных результатах каждый день.