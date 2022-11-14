Алина Герман: «Русские женщины всегда впереди планеты всей!»

На ТНТ стартует новое развлекательное ток-шоу «Женский клуб», в котором пять ведущих вместе со звездными экспертами обсуждают злободневные и актуальные темы. Ксения Бородина, Екатерина Скулкина, Ольга Картункова, Яна Кошкина и Алина Герман создают настоящий женский клуб, в котором можно найти поддержку и получить полезную информацию.

Мы поговорили со стилистом Алиной Герман, которая работает на многих проектах ТНТ, о новом ток-шоу, а также о географических стилевых особенностях и русском стиле, который создали наши женщины.

Чем вам интересен этот проект? И как вы чувствуете себя в роли ведущей женского ток-шоу?

Если бы в шоу затрагивались вопросы, которые касаются непосредственно моей профессиональной деятельности, то думаю, могла бы часами обсуждать те или иные темы. Так как в силу своей профессии я путешествую по миру, встречаюсь и работаю с огромным количеством женщин, в том числе и знаменитых. Но в «Женском клубе» обсуждается много важных, интересных, злободневных тем, в которые мне необходимо погружаться перед съемками. Для себя я вижу в этом некое развитие и некую терапию, так как сталкиваюсь с очень разными проблемами, которые могли касаться и меня.

У вас есть какая-то роль в этом шоу или все ведущие находятся в равных позициях?

Мне кажется, что я выступаю неким оппонентом для остальных ведущих, так как моя точка зрения на многие вопросы отличается. Я смотрю на вещи под другим углом, не так категорична, более гибка в суждениях и, наверное, смелее. Конечно, мне было непросто влиться в проект, тем более, что остальные ведущие имеют большой опыт работы на ТВ именно в подобных разговорных проектах.

Вы сказали, что поднимаете злободневные темы. Например, какие?

Темы, которые мы поднимаем, крайне злободневные, острые, они лежат на поверхности. Мы обсуждаем и патриархат, и постродовые синдромы, и насилие в семье, и зависимости, и абьюзинг, и эйджизм. То есть такие темы, на которые у нас наложено вето и существует их некая табуированность.

Сейчас очень много говорят про то, как мода в России меняется, как много российских брендов одежды открылось и сколько новых возможностей открывается перед нашими дизайнерами. А вы сами замечаете позитивные изменения?

Я один из пионеров в российском производстве. Моему бренду около 18 лет, и с момента открытия первого ателье мы продавались в разных странах мира, одевали большое количество мировых звезд. С точки зрения развития себя и своего производства в нашей стране я давно все поняла. Конечно, я с большим счастьем вижу, как развиваются российские бренды. Да, я замечаю перекосы, мы часто совещаемся с коллегами и производствами, я вижу это развитие. И с гордостью могу сказать, что есть российские бренды, которые вполне конкурируют с мировыми, поэтому мы всячески это поддерживаем, носим.

Россия – очень большая страна. Вы родились на Дальнем Востоке, много путешествовали. Замечали ли вы, как стиль женщин меняется в зависимости от региона? Условно, где больше любят золото-бриллианты, а где-то обитают прирожденные минималисты?

На Дальнем Востоке, конечно, присутствует минимализм, потому что люди там очень спортивные, с явно выраженным восточным менталитетом. Восточным – это Корея, Япония, Китай. На юге страны, напротив, мы видим очень ярких девчонок, всегда сильно загоревших и накрашенных, потому что там работают другие законы. Женщины этого региона знают, на что реагируют там мужчины. И если девушка брюнетка, то она будет ярко выраженной брюнеткой, если она наденет декольте, то оно будет максимально глубоким, если короткая юбка, то это будет экстремальное мини. В их стиле много нарочитых аксессуаров, голых тел, ярких принтов.

Европейская часть нашей страны – Мурманск, Петербург – демонстрирует датские и финские направления. Женщины там очень направлены на европейский стиль одежды, косметики и потребления. Наша страна огромная, и в ней множество стилей. Одним из направлений моей преподавательской деятельности как раз является тема изменения стиля в зависимости от географического расположения.

Когда говорят про французский стиль, мы примерно понимаем, о чем идет речь. То же самое с Италией, Великобританией, в принципе даже США (вспомним того же Ральфа Лорена и его стилистику). Хотелось бы вам, чтобы и в нашей стране был какой-то устоявшийся стиль, который бы сразу понимали иностранцы? Какой бы он мог быть?

Русский стиль уже существует, и это всегда кич, перебор, виртуозное сочетание на себе огромного количества всего нажитого (по крайней мере, так было в 2000-х). Сейчас русские женщины впереди планеты всей, и если раньше я этого стыдилась, то сейчас горжусь. Наши девочки в Париже или в Лондоне в 8 утра уже на каблуках, всегда ухожены, они следят за собой, их всегда видно. Они очень аккуратно несут свой стиль, умело сочетая с европейскими тенденциями. Для меня русский стиль ярко выражен, и в первую очередь это выраженная силуэтность, уважение к себе, к телу, красивая осанка, женственность. За последние десятилетия многие русские женщины сформировали свой стиль в мире и Европе. На Неделе моды, например, ты всегда видишь, как выделяется русская женщина, даже если она с ног до головы одета в европейские бренды.

Смотрите новое шоу «Женский клуб» с 14 ноября с понедельника по четверг в 14.00 на ТНТ.

Реклама. АО «ТНТ-Телесеть»

Фотографии предоставлены АО «ТНТ-Телесеть».