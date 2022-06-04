Алина Гараева из Казани представит Татарстан на конкурсе красоты на Бали

Фото: vk.com/miss_allna

26-летняя Алина Гараева из Казани представит Татарстан в Международном конкурсе красоты и талантов Miss Global, который состоится на Бали. Девушка стала единственной участницей из России и уже сейчас находится в Индонезии.

Полуфинал состоится 8 июня, а коронация королевы красоты — 11 июня. Перед этим участницы конкурса прошли заочные туры конкурса, приняли участие в конференциях.

Как сообщает модельное агентство, в котором работает Алина, в эти дни на Бали идет активная подготовка к конкурсу. Помимо физической красоты, девушки должны будут продемонстрировать судьям свою внутреннюю красоту, таланты, а также умение свободно изъясняться на английском языке.

Алина родилась 5 апреля 1996 года. Сейчас учится в КФУ, в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого на кафедра русской и зарубежной литературы (Высшая школа русской и зарубежной филологии). Алина владеет четырьмя языками: русским, татарским, английским, немецким.

Ранее она удостаивалась титулов «Краса Татарстана», Miss Planet Russia, «Вице-мисс Россия», «Мисс Азия Россия» и других.