Алина Гайфутдинова завоевала золото в финале Кубка России и повторила рекорд страны

Пловчиха Алина Гайфутдинова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России, повторив национальный рекорд на этой дистанции, сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Гайфутдинова преодолела дистанцию за 27,23 секунды, повторив достижение Анастасии Фесиковой, установленное в 2018 году. Второе место заняла Мария Осетрова (28,05). Третьей стала Арина Хитева (28,15).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.