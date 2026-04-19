19 апреля 2026

Алина Гайфутдинова завоевала золото в финале Кубка России и повторила рекорд страны

Алина Гайфутдинова завоевала золото в финале Кубка России и повторила рекорд страны
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Пловчиха Алина Гайфутдинова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров на спине в Финале Кубка России, повторив национальный рекорд на этой дистанции, сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Гайфутдинова преодолела дистанцию за 27,23 секунды, повторив достижение Анастасии Фесиковой, установленное в 2018 году. Второе место заняла Мария Осетрова (28,05). Третьей стала Арина Хитева (28,15).

Финал Кубка России завершится 21 апреля.

#плавание #кубок России
В Казани изменили тарифы на парковку на 34 участках

В МЧС предупредили жителей Татарстана о сильном дожде и тумане

