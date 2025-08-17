Алина Давыдова: «Просто хорошо петь, быть красивой – это никому не интересно, нужен хайп»

Алина Давыдова рассказала «Интертату» о том, считает себя популярной, о песне «Матушка» на татарском языке и своем отношении к пластическим операциям. Интервью записывалось в селе Бурбашский Сардыган Балтасинского района, куда певица приехала на День родника – праздник «Нурзида».





Фото: Нияз Галиев, предоставлено Алиной Давыдовой

«Мой гонорар вырос в два раза, но и качество выступлений теперь намного выше»

– Алина, вам понравился праздник?

– Очень понравился. Мне кажется, такие праздники, как День родника, надо проводить чаще, потому что они, как и праздники родословной или религиозные праздники, духовно обогащают людей, возвращают к истокам. Пока праздники родника проводят редко.

Мне понравилось, что все женщины были в белых платках, на открытии мероприятия звучала молитва. Организаторы очень гостеприимные, спасибо им!

– В этом году вас часто приглашали на Сабантуи. Где вы выступали?

– Да, в этом году приглашений было больше: пять-шесть Сабантуев и несколько праздников Питрау. Это Апастовский, Арский, Мамадышский, Балтасинский районы, также выступила в Казани. В Казани в июле участвовала в Празднике родословной. Пела на «Медиа-Питрау» от компании «Татмедиа», а также в Тюлячах на этом летнем празднике.

– Ценник за выступление у многих артистов вырос. Вы тоже повысили размер гонорара?

– Да, цена выросла в два раза. Но и качество моих выступлений сейчас намного выше. Включаю элементы шоу с участием подтанцовки. Когда артист на сцене не один, а с танцевальной группой, с поставленным танцем – это уже другой уровень. Так что цена и качество здесь взаимосвязаны.

Фото: из архива Алины Давыдовой

«Стараюсь всегда быть простой, не зазнаваться»

– Сколько песен в вашем репертуаре?

– Больше сорока. Достаточно, чтобы сделать сольный концерт, и я сейчас к нему готовлюсь. Представлю его октябре в культурном центре «Сайдаш». Также планирую выехать с концертами в районы.

– Как считаете, какая песня сделала вас популярной?

– Думаю, люди узнали меня благодаря песне «Соңлама» («Не опоздай»). Мы к этой песне сняли красивый клип среди яблонь. Далее уже были песни «Өзмә» («Не терзай мне душу»), «Ялгышу» («Ошибка»), «Керәшен кызлары» («Кряшенские девушки»), «Мәхәббәт каеннары» («Березы любви»), которые тоже полюбились слушателю и зрителю. Если взять в целом, могу сказать, что у каждой моей песни есть свой период популярности.

– Вы уже можете назвать себя популярной певицей?

– Популярной смогу себя назвать, когда начну давать концерты в разных городах, регионах, по несколько концертов с полными залами. Пока же я развиваюсь, иду к этому. Но в то же время у меня есть свой слушатель, те, кто любит и уважает мое творчество, и их становится все больше.

Звездной болезнью, слава богу, не страдаю. Стараюсь всегда быть простой, не зазнаваться. С того момента, когда начала делать сольную карьеру, папа мне говорит: «Не ставь себя выше других, выкинь из головы звездность». Папа уверен, что люди больше ценят простоту.

Фото: из архива Алины Давыдовой

«Матушка» прибавила мне популярности»

– Чья была идея сделать татарскую версию песни «Матушка»?

– Это очень интересная история. Я обычно выкладывала каверы известных песен, аккомпанируя себе на фортепиано. Как-то попросила своих подписчиков подсказать, какую песню мне исполнить в следующий раз. Кто-то ответил: «Матушка». А вечером пришел с работы муж и сказал, что услышал по радио красивую песню – как оказалось, тоже «Матушку»!

Я сначала исполнила вариант на русском, потом перевела на татарский и записала. Эта песня прибавила мне популярности.

– Если бы вам предложили таким же образом переводить и исполнять другие известные русские песни, согласились бы?

– Я сделала это с песней Надежды Кадышевой «Веночек» – записала куплет и припев на татарском, но она не «залетела» так же, как «Матушка». Видимо, это и от песни зависит.

Может быть, я бы и согласилась, это будет зависеть от моего внутреннего состояния. Но нельзя увлекаться исполнением переводов, надо больше популяризировать свои песни, работать над ними.

– Вы хотели бы записать дуэт с кем-то из татарской эстрады?

– У меня есть дуэт с Исканом (рэпер Искан – Искандер Шакиров, – прим. ред.), но там мой голос изменен с помощью компьютера, так что его даже узнать нельзя. Планируем записать дуэт с DJ Radik – Радиком Яруллиным, но пока никак не доходят руки.

«По концертам никто не превзойдет Бадретдинову и Уразову»

– На кого из коллег по творческому цеху вы ориентируетесь, чьи достижения ставите себе в пример?

– Меня, как и, мне кажется, многих, вдохновляет Ильсия Бадретдинова. Среди исполнителей-женщин никто не дает таких концертов, как Ильсия Бадретдинова и Гузель Уразова. Конечно, хотелось бы подняться до такого уровня, сделать свои концерты еще более мощными, зрелищными. Возможно, это произойдет со временем, когда я стану более популярной.

Считаю, что татарская эстрада сейчас активно развивается и татарская культура, вплоть до дискотек, пропагандируется с большой силой. Хотела бы поблагодарить за это организаторов. Это очень помогает сохранению татарского языка. Я бы хотела, чтобы наша эстрада поднялась на еще более высокий уровень. Чтобы каждый артист ставил себе высокую планку, чтобы мы не отставали от других.

– Есть желание обойти кого-нибудь?

– Если только соревноваться с собой. Да, конкуренция есть, она должна быть. Но попытки просто обойти кого-то в чем-то – путь неправильный, к хорошему это не приведет.

– Как вы считаете, это нормально, когда человек становится известным благодаря хайпу?

– К хайпу я отношусь нормально, потому что сейчас такое время, когда надо как-то зацепить зрителя. Просто хорошо петь, быть красивой – это никому не интересно. Сам артист должен быть интересным для людей, привлекать чем-то. Артистов очень много, поэтому надо делать что-то еще, хайповать. Безусловно, 90 процентов успеха – это песни, в целом творчество человека, но и хайп должен быть.

Я сама никогда к такому не прибегала. Но кто может такое проделать – тот, мне кажется, счастливый человек. Хайп ведь тоже бывает разный – хороший и плохой. Раздражает, что люди больше реагируют на плохой.

Фото: из архива Алины Давыдовой

«Очень хотела сделать губы. Сейчас говорю себе – хорошо, что не сделала»

– Наверняка вы получаете много внимания от мужчин. Муж не ревнует?

– Да, внимания от мужчин много. Некоторые очень хотели бы, чтобы я не была замужем, говорят: «Вы же не замужем», «Не видно кольца. Даже если видно, вы носите его просто так». Все это рассказываю мужу, вместе смеемся над этим.

– У вас интересные, оригинальные наряды. Кто их создает?

– Некоторые образы создала Луиза Скипина. Сейчас я работаю с брендом Buro Banu, основанным дизайнером Эларой Шайхи. Раньше это ателье тесно работало с артистами, они шили даже для Алсу. При создании образов советуюсь с моим стилистом и подругой Лилией Спириной, она лучше понимает, что мне идет.

– Много уходит на сценические костюмы?

– Да, они обходятся довольно дорого, поскольку это дизайнерские костюмы. Один наряд стоит примерно 60-70 тысяч рублей.

Фото: из архива Алины Давыдовой

– Сколько вы тратите в месяц на бьюти-процедуры?

– На такие процедуры я особо не хожу. Если и посещаю, то массаж или спа-салоны, стараюсь отдыхать телом, восстанавливаться, потому что работа на сцене и дорога отнимают много сил.

– Делали вы какую-нибудь пластическую операцию?

– «Уколы красоты» никогда не колола, единственное – наращивала ресницы. Пять лет назад делала перманент на брови, после этого больше не трогала. Я и так красивая. Когда-то очень хотела сделать губы, потому что все делают. Сейчас говорю себе – хорошо, что не сделала. Потому что мода на такие губы пройдет. Не надо делать это, следуя моде, лучше всего сохранять свою природную красоту. Мой совет девушкам – не увлекаться бьюти-процедурами, могут быть нежелательные последствия.