Алименты на свое содержание: когда бывшие супруги могут требовать их в Татарстане

В большинстве случаев алименты назначаются на выплату детям одним из родителей после развода супругов. Но в некоторых случаях татарстанцы могут добиться подобных выплат на собственное содержание от бывшего супруга. В каких ситуациях такое возможно – в материале «Татар-информа».

Оформить выплату алиментов на собственное содержание могут следующие категории татарстанцев:

- нетрудоспособный бывший супруг в течение 12 месяцев с момента расторжения брака, но при условии, что другой супруг трудоспособен;

- бывшая жена в период беременности, которая наступила во время брака;

- бывший супруг, воспитывающий общего ребенка в возрасте до трех лет (в данном случае подать на алименты можно как на себя, так и на ребенка);

- бывший супруг, который ухаживает за общим ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы (в данном случае подать на алименты можно как на себя, так и на ребенка);

- бывший супруг-пенсионер, при условии выхода на пенсию не позднее чем через 5 лет после развода.