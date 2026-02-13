Алименты на ребенка старше 18 лет: когда это возможно в Татарстане

Фото: © «Татар-информ»

Один из родителей выплачивает алименты на ребенка до достижения им 18-летнего возраста. Но в отдельных случаях данные выплаты могут быть сохранены и после достижения 18 лет. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».

Право на получение алиментов после достижения 18 лет сохраняется у родителей совершеннолетних детей с инвалидностью, если они являются нетрудоспособными.

Для этого должны соблюдаться два обязательных требования:

– у ребенка установлена I, II или III группа инвалидности, и он признан нетрудоспособным;

– судом подтверждена его потребность в финансовой помощи.

Даже если совершеннолетний ребенок получает пенсию, стипендию или иные социальные выплаты, но при этом официально считается малоимущим, возможность взыскания алиментов остается.

Порядок оформления выплат

Если второй родитель согласен на добровольные выплаты, необходимо оформить нотариальное соглашение. В документе следует указать размер алиментов, сроки их перечисления и удобный способ передачи средств.

Для оформления понадобятся паспорта обеих сторон (получателя и плательщика), документ, подтверждающий инвалидность ребенка, и справка о доходах лица, обязанного выплачивать алименты.

Если родитель уклоняется от выплат, вопрос решается через суд. Иск вправе подать сам совершеннолетний ребенок, а в случае его недееспособности – законный представитель или опекун.

Если алименты выплачивались до наступления 18 лет, после совершеннолетия потребуется подать новое заявление для их дальнейшего взыскания.