Онлайн-уведомления и алименты: о чем говорили на коллегии приставов РФ в Казани

Более 500 млрд рублей удалось взыскать с должников приставам со всей России с начала года, 300 млн из них – в Татарстане. Сегодня на Всероссийской коллегии Федеральной службы судебных приставов в Казани обсудили самые эффективные меры воздействия на должников и новшества, которые помогут жителям избежать статуса «злостного неплательщика».

В столицу Татарстана приехали представители Федеральной службы судебных приставов со всей России Фото: president.tatarstan.ru

Всероссийская коллегия Федеральной службы судебных приставов прошла сегодня в Казани. В столицу республики приехали представители ведомства со всех регионов России. Главная цель визита – обсуждение результатов работы за первое полугодие 2022 года и дальнейших планов развития службы.

Открыл коллегию Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что судебные приставы проделывают колоссальную работу как в части взыскания долгов, так и в обеспечении общественного порядка.

«Служба судебных приставов находится на передовой в решении вопросов жителей как нашей республики, так и всей России. Их работа – это индивидуальный подход к каждому человеку. При этом нагрузка на приставов с каждым годом растет», – отметил Рустам Минниханов.

Взыскание штрафов ГИБДД, долгов по налогам и, главное, по алиментам – то, на чем из года в год заостряют свое внимание приставы. Приходится применять различные меры, от ареста имущества до запрета выезда за границу и ограничения права на управление автомобилем, чтобы хоть как-то повлиять на должников. Результат проделанной работы поражает – за первое полугодие, по словам главного пристава России Дмитрия Аристова, исполнителям удалось взыскать с должников по всей России более 500 млрд рублей.

Обращаясь к главному приставу России, Минниханов попросил держать взыскание алиментов на строгом контроле Фото: president.tatarstan.ru

«Задача государства – обеспечить достойную жизнь детям»

Сумма взысканных алиментов растет с каждым годом, отметил Президент республики Рустам Минниханов. С начала года приставы в Татарстане взыскали с должников почти 300 млн рублей. Но, к сожалению, есть родители, которые продолжают уклоняться от алиментов – утаивают от бывших супругов свои реальные доходы или скрываются вовсе.

«В жизни бывает всякое. Семьи распадаются, и, к сожалению, не все родители заботятся о своих детях. Главная задача государства и судебных приставов – обеспечить достойную жизнь неполных семей, а именно детей. В этих семьях дорога каждая сумма, даже сто рублей», – отметил Минниханов.

Обращаясь к главному приставу России, Минниханов попросил держать взыскание алиментов на строгом контроле.

«Каждый родитель должен выполнить свой долг перед детьми. Эти семьи должны получать все то, что им положено», – добавил Президент республики.

В целом по России судебным приставам удалось взыскать с должников почти 21 млрд рублей. Сумма по сравнению с прошлым годом выросла на 6 млрд, добавил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. Более 500 тысяч человек из-за неуплаты алиментов не смогли выехать за границу, еще 170 тысяч лишились возможности сесть за руль. В отношении 32 тысяч алиментщиков были возбуждены уголовные дела.

Дмитрий Аристов: «Более 95 млн человек дали согласие на получение уведомлений от службы судебных приставов на портале Госуслуг» Фото: president.tatarstan.ru

«Переход на электронные оповещения сократит расходы ведомства на десятки миллиардов»

Идти в ногу со временем – еще одна главная задача службы судебных приставов, рассказал главный пристав РФ Дмитрий Аристов. Цифровые сервисы значительно снижают нагрузку на судебных приставов и позволяют должникам получать информацию о долгах в режиме онлайн, не выходя из дома.

«Более 95 млн человек дали согласие на получение уведомлений от службы судебных приставов на портале Госуслуг. Это значительно ускоряет систему информирования и сокращает почтовые расходы ведомства на десятки миллиардов рублей», – отметил Дмитрий Аристов.

Кроме того, ведомство планирует развивать систему СМС-оповещений, что будет удобно пожилым людям, у которых нет выхода в интернет.

«Но мы надеемся, что таких случаев будет не много. Ведь СМС-рассылки не защищены от мошенников», – добавил Аристов.

Совсем недавно Федеральная служба судебных приставов вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг.

«К сожалению, бывают случаи, что люди узнают о наличии долга прямо в аэропорту. Поездка отменяется, настроение испорчено. Поэтому тот, кто зарегистрировался и подписался на нашу рассылку, может заблаговременно получить информацию о задолженности и принять меры», – рассказал главный пристав России.

Данный сервис поможет людям перед выездом за границу заранее проверить у себя наличие долга и, если таковой есть, вовремя его погасить. В службе напомнили, что поездки за рубеж запрещены тем, у кого есть долг в 30 тысяч рублей. Исключение – алименты: здесь человек не сможет покинуть страну уже при долге в 10 тысяч рублей.