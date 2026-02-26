Алименты для расчета пособия будут считать по средней зарплате региона с 1 марта

При оформлении единого пособия алименты, не подтвержденные судебным решением, с 1 марта будут рассчитываться исходя из средней номинальной начисленной зарплаты по региону, а не из МРОТ. Об этом сообщила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что в случаях, когда алименты не подтверждены судебным актом, Социальный фонд будет исходить из среднемесячной зарплаты по региону. Ранее при расчете учитывался минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

По словам эксперта, после изменений сумма алиментов, которая будет учитываться в доходе семьи, увеличится, поскольку средняя зарплата, как правило, выше МРОТ. Это, в свою очередь, может повлиять на оценку нуждаемости семьи и на право получения единого пособия.

Свечникова также уточнила, что, если алименты взысканы через суд, в доход семьи зачтут фактически поступающую сумму. Если же судебного решения нет, фонд рассчитает алименты исходя из средней зарплаты по региону – даже в том случае, если выплаты производились нерегулярно или в меньшем размере.

Эксперт рекомендовала тем, кто получает алименты без судебного оформления и планирует подавать заявление на единое пособие, оформить их через судебный приказ или нотариальное соглашение. В этом случае при расчете будут учитываться реальные поступления, а не расчетная сумма.