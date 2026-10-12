Алиментщик, задолжавший дочери более 1 млн, пойдет под суд в Татарстане

Уголовное дело о неуплате алиментов на сумму свыше 1 млн рублей направлено в Тукаевский районный суд Татарстана. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Как следует из материалов дела, мужчина, зная о решении суда о взыскании алиментов на содержание дочери, от выплат неоднократно уклонялся. В период с 24 октября 2025 года по 22 июля 2026 отец задолжал ребенку более 220 тыс. рублей, а уже через год эта сумма превысила миллион.

Вину мужчина признал.