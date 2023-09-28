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Алиментщик из Татарстана погасил долг, чтобы не лишиться квартиры
Чтобы не лишиться квартиры, житель Нурлатского района погасил долги по алиментам в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, родитель отказывался добровольно платить алименты на содержание своего сына. Тогда бывшая супруга обратилась в суд, а исполнительный лист предъявила в подразделение службы судебных приставов района.
В результате приставы возбудили исполнительное производство, о чем должнику было сообщено должным образом. Отец несовершеннолетнего не оплатил долг.
После этого пристав-исполнитель выяснила, что на должника зарегистрирована недвижимость. На одну из квартир пристав наложила арест и направила документы на оценку ее стоимости. Такой поворот действий родителя не устроил. В результате мужчина оплатил имеющуюся задолженность.
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