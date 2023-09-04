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Происшествия 4 сентября 2023 14:38

Алиментщик из Челнов заплатил 113 тыс. рублей долга после ареста его иномарки

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После ареста иномарки челнинец выплатил долг по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина задолжал 113 тысяч рублей алиментов на содержание ребенка. Приставы ограничили его в праве управлять автомобилем, а саму машину обнаружили по месту жительства мужчины.

Пристав наложил арест на Ford неплательщика и тот, испугавшись, что останется без машины, полностью выплатил долг.

#долг по алиментам
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