Алиментщик из Челнов заплатил 113 тыс. рублей долга после ареста его иномарки

После ареста иномарки челнинец выплатил долг по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Мужчина задолжал 113 тысяч рублей алиментов на содержание ребенка. Приставы ограничили его в праве управлять автомобилем, а саму машину обнаружили по месту жительства мужчины.

Пристав наложил арест на Ford неплательщика и тот, испугавшись, что останется без машины, полностью выплатил долг.