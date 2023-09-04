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Алиментщик из Челнов заплатил 113 тыс. рублей долга после ареста его иномарки
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После ареста иномарки челнинец выплатил долг по алиментам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Мужчина задолжал 113 тысяч рублей алиментов на содержание ребенка. Приставы ограничили его в праве управлять автомобилем, а саму машину обнаружили по месту жительства мужчины.
Пристав наложил арест на Ford неплательщика и тот, испугавшись, что останется без машины, полностью выплатил долг.
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