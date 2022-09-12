Алиментщица из Актаныша пряталась от приставов в Челнах, ее арестовали на 10 суток

Жительница Актаныша задолжала по алиментам 264 тыс. рублей. Деньги детям женщина не перечисляла, решения суда не выполняла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда в отношении нее в районном отделении судебных приставов возбудили уголовное дело за неуплату алиментов и направили на рассмотрение в суд. Узнав об этом, алиментщица решила скрыться. Женщину объявили в розыск. Обнаружили нерадивую мать в Челнах. Суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста.