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Ру Тат
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Происшествия
12 сентября 2022  17:50
Полина Шевчук

Алиментщица из Актаныша пряталась от приставов в Челнах, ее арестовали на 10 суток

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Жительница Актаныша задолжала по алиментам 264 тыс. рублей. Деньги детям женщина не перечисляла, решения суда не выполняла, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Тогда в отношении нее в районном отделении судебных приставов возбудили уголовное дело за неуплату алиментов и направили на рассмотрение в суд. Узнав об этом, алиментщица решила скрыться. Женщину объявили в розыск. Обнаружили нерадивую мать в Челнах. Суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста. 

 

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