Аликин сыграет с первых минут четвертого матча с «Ак Барсом». Полные составы команд
«Ак Барс» и «Автомобилист» представили составы на четвертую игру 1/8 финала Кубка Гагарина.
Анвар Гатиятулин решил не менять победный состав. Константин Лучевников по-прежнему играет в третьей паре обороны вместо Артемия Князева. В воротах Тимур Билялов. Полный состав можно посмотреть здесь:
В составе екатеринбургского клуба изменения коснулись вратарской линии. В отличие от прошлого поединка, с первых минут встречи сыграет Евгений Аликин.
Хрипунов – Да Коста – Голышев составят первую тройку нападения.
Весь состав «Автомобилиста»:
Напомним, встреча начнется сегодня в 17:00 по московскому времени, на льду «УГМК-Арены».