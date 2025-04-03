Аликин сыграет с первых минут четвертого матча с «Ак Барсом». Полные составы команд

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» и «Автомобилист» представили составы на четвертую игру 1/8 финала Кубка Гагарина.



Анвар Гатиятулин решил не менять победный состав. Константин Лучевников по-прежнему играет в третьей паре обороны вместо Артемия Князева. В воротах Тимур Билялов. Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В составе екатеринбургского клуба изменения коснулись вратарской линии. В отличие от прошлого поединка, с первых минут встречи сыграет Евгений Аликин.

Хрипунов – Да Коста – Голышев составят первую тройку нападения.

Весь состав «Автомобилиста»:

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Напомним, встреча начнется сегодня в 17:00 по московскому времени, на льду «УГМК-Арены».