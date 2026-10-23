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Общество 23 октября 2026 08:25

«Әлифба»: фильм о создателях букваря покажут в день рождения Салея Вагизова

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«Әлифба»: фильм о создателях букваря покажут в день рождения Салея Вагизова
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьера документально-художественного фильма о легендарном татарском букваре «Әлифба» состоится 24 октября в 19:00 на телеканале ТНВ. Картину подготовила Комиссия при Раисе Татарстана. Фильм выйдет в эфир в день рождения одного из авторов учебника – педагога Салея Вагизова.

Фильм рассказывает об истории создания букваря, который впервые издали в 1965 году, и судьбах его авторов – педагогов Салея Вагизова и его супруги Рамзии Валитовой. Супруги работали над учебником пять лет, используя наработки татарского национального образования.

Салей Вагизов участвовал в Великой Отечественной войне, прошел через концлагеря и лагеря ГУЛАГа, где провел около десяти лет, а после столкнулся с общественным отвержением. Несмотря на тяжелые испытания, он не отказался от педагогической деятельности. Оставшуюся жизнь Вагизов посвятил просвещению: жил в Арском районе и работал в педагогическом училище.

Через истории создателей «Әлифбы» фильм раскрывает судьбу татарского народа и его родного языка.

За почти 60 лет букварь помог изучать татарский язык соотечественникам по всему миру. Его общий тираж превысил миллион экземпляров, учебник переиздавали 42 раза. «Әлифба» также признана одним из лучших учебников по изучению родного языка в регионах СССР.

#документальный фильм #татарский язык
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