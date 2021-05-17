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Ру Тат
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17 мая 2021  13:00

AliExpress и KazanExpress проведут встречу для предпринимателей в «Лучано»

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Ак Барс Банк открывает клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс», в рамках которого проведет митап, посвященный маркетплейсам. Мероприятие пройдет в казанском отеле Luciano 20 мая.

Лекции для представителей бизнеса проведут эксперты в области e-commerce. В их числе — старший менеджер Aliexpress в России Екатерина Филенко, CEO Outpac Леонид Борисов, основатель KazanExpress Линар Хуснуллин, а также основатель интернет-магазинов «Футужама» и The Cave Максим Димитров.

После каждой лекции эксперты ответят на вопросы зала, а во время фуршета можно будет пообщаться со спикерами лично.

Для участия в мероприятии нужна обязательная регистрация. Подать заявку на вступление в «Ак Барс Лабс» можно по ссылке.

Членство в клубе поможет не только расширить круг знакомств, найти партнеров и клиентов, но и получить поддержку от экспертов Ак Барс Банка, доступ к онлайн-курсам для предпринимателей, а также помощь в участии в программах господдержки и анализ бизнеса от специалистов банка.

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