Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял госфлаг республики в Ханкенди (бывший Степанакерт). Об этом сообщает информагентство «АзерТАдж».

Отмечается, что глава государства также выступил с речью. Кроме того, сегодня Алиев провел данную церемонию на территории Сарсангского водохранилища и в Агдере (Тертерский район), а также в городе Ходжалы и поселке Аскеран (Ходжалинский район).

Напомним, после проведения Азербайджаном «антитеррористических мероприятий локального характера» 19 и 20 сентября власти Карабаха капитулировали. Позднее Президент Арцаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с января 2024 года. В результате событий регион вынужденно покинули более 100 тыс. этнических армян. Президент Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, заявил, что РФ много лет уговаривала Армению пойти на компромисс с соседней страной, но она отказалась.