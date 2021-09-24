Алиев оценил помощь Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент России Владимир Путин сыграл значимую роль в урегулировании вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, произошедшего осенью прошлого года. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев сообщил, что впервые упомянул произошедшее в телефонном разговоре 7 октября, когда поздравлял российского коллегу с днем рождения. Тогда они обсудили возможные варианты решения ситуации, «как и что сделать, чтобы война была остановлена».

Президент России играл активную роль в согласовании и принятии заявления о прекращении огня в Карабахе, признал азербайджанский лидер.

«Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль, он мои месседжи передавал Премьеру Армении Николу Пашиняну, а от него месседжи передавал мне. Это согласование шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. По бакинскому времени это было 10 ноября, поэтому мы его и называем Заявлением от 10 ноября, в Москве же было 9 ноября», — рассказал подробнее он.

Ильхам Алиев назвал Владимира Путина деликатным и тонким человеком, который относится к людям очень уважительно.

«Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. <...> и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить», — продолжил он и подчеркнул, что его и Президента РФ связывают доверительные отношения и чувство глубокого взаимного уважения.

Трехстороннее заявление президентов России, Азербайджана и Премьер-министра Армении о прекращении военных действий в Карабахе было подписано 9 ноября.