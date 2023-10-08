Алиев назвал Францию виновником возможного нового противостояния между Баку и Ереваном

Если будет новое противостояние между Баку и Ереваном, вина будет лежать на Франции, которая вооружает Армению. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает ТАСС.

«Президент Алиев особо подчеркнул, что, вооружая Армению, Франция способствует не миру, а новой напряженности в регионе — и в случае, если в регионе случится какое-либо новое противостояние, именно Франция будет его виновником», — сказано в сообщении пресс-службы лидера Азербайджана.

Алиев отметил, что отказался от переговоров в Гранаде именно из-за позиции Парижа, и назвал неправильным упоминание его страны в итоговом заявлении, которое приняли лидеры Евросовета, Франции, Германии и Армении, но не Азербайджан.

Также Алиев в разговоре с Мишелем добавил, что Армения все еще оккупировала восемь сел, и подчеркнул, что их необходимо освободить.

Встреча, посвященная нормализации отношений Армении и Азербайджана, прошла на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября. Ее участниками стали Мишель, а также Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и Премьер-министр Армении Никол Пашинян. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором Пашинян вновь признал территориальную целостность Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км. Баку считает, что в эту территорию входят и восемь сел-анклавов в Армении, входивших в состав Азербайджанской ССР.