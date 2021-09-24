Алиев: Мы высоко ценим работу российских миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил работу российских миротворцев в Карабахе и подчеркнул важность их деятельности. Об этом он заявил в интервью журналу «Национальная оборона».

«Сейчас у нас новый этап, я бы сказал, поскольку взаимодействие более тесное, контакты более активные, с учетом нахождения российских миротворцев в Карабахском регионе, — отметил он. — Естественно, эта тема также постоянно на повестке дня, и должен отметить, что почти год прошел и совершенно все идет в штатном режиме, без эксцессов, наоборот, с полным взаимопониманием, взаимодействием. И мы высоко ценим деятельность российских миротворцев по стабилизации ситуации. Это важный фактор стабильности».

Кроме того, Алиев выразил надежду на примирение между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это государства-соседи, которые «никуда друг от друга не денутся».

Кроме того, в интервью Алиев оценил роль России и Президента РФ Владимира Путина в урегулировании конфликта в регионе, в частности в подписании договоренности о прекращении военных действий.