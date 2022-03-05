Алибаев: Международная изоляция — это и вызов, и новые возможности для КНИТУ-КАИ

Международная изоляция является вызовом и в то же время возможностью для КНИТУ-КАИ. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал и. о. ректора вуза Тимур Алибаев.

«Для нашего вуза это вызов, нам придется готовить больший объем специалистов, но в то же время — это возможность», — посчитал Алибаев.

Он рассказал, что у вуза уже сейчас есть наработки. Так, авиационный завод продолжает строить самолеты ТУ-214 для спецслужб, специального летного отряда. По словам Алибаева, лайнер прошел сертификацию и может быть очень быстро освоен. Гость программы отметил, что КНИТУ создавался как составная часть авиаотрасли, когда было принято решение о строительстве целого авиационного кластера — авиационного, моторного завода и пр.