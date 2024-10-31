Али Вячеслав Полосин: «Гражданская идентичность — это богословский термин»

Гражданская идентичность – это богословский термин, заявил заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, доктор философии Али Вячеслав Полосин. Ареной для обсуждения роли религии в гражданском обществе стала площадка XIII Всероссийского форума преподавателей мусульманских образовательных организаций.

«Гражданская идентичность это вообще богословский термин. Некоторые мусульмане воспринимают её светской дисциплиной. “Аль-Ватани” по-арабски. И в арабских странах именно так и преподают ее. Это богословская дисциплина, которая опирается на Коран, сунну и последующую историю ислама», — объяснил Полосин.

Доктор философии и профессор теологии также добавил, что «иерархия для мусульманина — это амир». Если амир — мусульманин, тогда отношения с ним выстраивается в соответствии с мусульманскими нормами, иначе, если в стране мусульман — меньшинства, покровительство амира утверждается «по договору». «Аль-Ватани» выстраивает общественную иерархии и ценности.

Всероссийский форум проводит Российский исламский институт совместно с Духовным управлением мусульман РТ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

В первый день форума участие приняли около 300 преподавателей, руководителей начального и среднего звена мусульманского образования, а также представителей международных исламских образовательных центров.

Ежегодный форум является площадкой для обсуждения актуальных проблем современного мусульманского образования в России. В частности, в первый день работа форума была направлена на демонстрации лучших практик примечетских курсов, самих мечетей и мухтасибатов, а во второй день опытом работы делятся преподаватели медресе и исламских вузов.