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Алга, «Рубин»: Минниханов поделился фото со встречи с футболистами
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографией со встречи с футболистами казанского клуба «Рубин» в преддверии чемпионата Российской премьер-лиги.
«Посетил базу футбольного клуба „Рубин“, встретился с ребятами, пожелал удачи! Алга („вперед“ по-татарски — прим. Т-и), „Рубин“!» — написал руководитель республики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов выступил с напутственной речью перед игроками и руководством «Рубина». Он заверил, что власти республики всегда будут поддерживать клуб, несмотря на результаты.
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