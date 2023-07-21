Алга, «Рубин»: Минниханов поделился фото со встречи с футболистами

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился фотографией со встречи с футболистами казанского клуба «Рубин» в преддверии чемпионата Российской премьер-лиги.

«Посетил базу футбольного клуба „Рубин“, встретился с ребятами, пожелал удачи! Алга („вперед“ по-татарски — прим. Т-и), „Рубин“!» — написал руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов выступил с напутственной речью перед игроками и руководством «Рубина». Он заверил, что власти республики всегда будут поддерживать клуб, несмотря на результаты.