«Алга!»: Минниханов поддержал «Ак Барс» в преддверии старта плей-офф

Фото: скриншот видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, которым поддержал татарстанскую хоккейную команду «Ак Барс» в преддверии старта плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 – розыгрыша Кубка Гагарина 2024 года.

«Алга, Ак Барс!» – написал в публикации руководитель республики.

Видеоролик представляет собой сказание о крылатом барсе, который изображен на гербе республики и является одним из главных символов региона. Белый барс также является талисманом республиканского хоккейного клуба, названного в его честь «Ак Барс».

«Он мчится вперед, к победе и желанному трофею из золота и серебра, ведь именно этот кубок делает разницу. Ак Барс пойдет в бой, чтобы вновь прославить Татарстан, а его жители жили долго и счастливо. Ак Барс идет за кубком», – отмечает закадровый голос.

Примечательно, что на одном из кадров можно увидеть цифры – года, когда казанский клуб становился обладателем Кубка Гагарина, – это 2009, 2010, 2018, а также 2024 – знак поддержки и уверенности в силу хоккеистов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерским штабом «Ак Барса» в преддверии плей-офф.