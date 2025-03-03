«Алга – к сильной России!». Минниханов поздравил Мишустина с днем рождения

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Раис РТ Рустам Минниханов от имени всех татарстанцев поздравил главу правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения.

«Уважаемый Михаил Владимирович, от себя лично и всех татарстанцев поздравляю вас с днем рождения!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил Мишустина за поддержку Татарстана и пожелал идти вперед – к сильной России.

«Спасибо за неизменную поддержку нашей республики! Алга (вперед – прим. Т-и) – к сильной России!» – написал Раис РТ в посте.

Напомним, сегодня Мишустину исполнилось 59 лет. Будущий глава правительства РФ родился в городе Лобня (Московская область). В 1983 году он поступил на вечернее отделение Московского станкоинструментального института («Станкин») но потом перешёл на дневную форму обучения. В 1989 году Мишустин завершил обучение в «Станкине» по специальности «системы автоматизированного проектирования» (САПР), получив квалификацию инженера-системотехника, а в 1992 году при этом же институте окончил аспирантуру.

До 1998 года, а также в 2008—2010 годах Мишустин занимался предпринимательством, а после перешел на госслужбу, где начал путь с должности помощника по информационным системам учёта и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя Госналоговой службы РФ Бориса Фёдорова.

15 января 2020 года в связи с отставкой Дмитрия Медведева президент России Владимир Путин предложил на должность председателя Правительства РФ Мишустина. Госдума одобрила такое назначение.