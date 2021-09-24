Альфред Давлетшин: Национальное образование – путь противостояния ассимиляции

Автор фото: Салават Камалетдинов

Представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин на заседании Национального совета «Миллэт жыены» говорил о важности укрепления национального образования.

«Если у татар будут учебные заведения для обучения детей религии, истории, языку, традициям народа, укрепления их самосознания, то будущее нации вызывает надежду», — сказал спикер.

«Вместе мы можем преодолеть многие трудности, наша цель — не отделять кого-то от себя, а объединять, сплотить. Единение — это возможность добиться внутренних перемен, успехов. Путь противостояния ассимиляции и демографической катастрофе — наличие образования и просвещения», — сказал Альфред Давлетшин.

Он также представил видеозапись, подготовленную представительством Всемирного конгресса татар в Башкортостане. «Уважай, прощай, но не предавай. Просвещайся, но не проклинай. Будь общительным, но не будь рабом. Будь современным, но не сдавайся. Даже будучи изгнанным и разбитым, не продавайся», — говорится в ролике.

«Самое большое достояние каждого народа — его родина и свобода. Татары дали стране истинных героев. Один из них — Гази Загитов, первым водрузивший знамя Победы на Рейхстаг. 20 августа в его родном районе Мишкино при поддержке главы Башкортостана Радия Хабирова открылся памятник герою», — напомнил Альфред Давлетшин.

Обратившись к татарскому народу, представитель татар Башкортостана призвал к единству в делах и мыслях.

«Хотелось бы, чтобы каждый наш труд стал наследием для будущих поколений. У нас есть достойная быть наследием история. Просим сотрудников Института истории имени Шигабутдина Марджани совместно с татарскими краеведами продолжить работу по составлению документальной истории народа», — резюмировал спикер.