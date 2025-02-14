Альфия Юсупова: Татары – счастливый народ, раз у них есть такой ученый, как Каюм Насыри
В рамках празднования 200-летию выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри в его день рождения, 14 февраля, представители татарской общественности посетили могилу энциклопедиста на кладбище в Старо-Татарской слободе. В мероприятии приняли участие преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сотрудники музея Каюма Насыри и ученые Института языка, литературы и искусства имени Г Ибрагимова Академии наук РТ.
Доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Юсупова назвала Каюма Насыри уникальной личностью в истории Татарстана.
«Каюм Насыри известен своими трудами не только в Татарстане, но и во всем тюркском мире. Он многогранная личность – языковед, литератор, математик, географ, повар, богослов. Татары – счастливый народ, потому что у них есть такой ученый, как Каюм Насыри. Ученые такого масштаба есть не у каждого народа. Поэтому мы всегда должны помнить Каюма Насыри, человека, который опередил свое время на 100–150 лет», – сказала она.
Даже спустя полтора века остаются еще неисследованные труды Каюма Насыри, работа над их изучением ведется по сей день, отметила Альфия Юсупова.
«Эта работа не может останавливаться, потому что его наследие огромное, в нем еще немало неисследованных участков. Например, в фондах архива лежат около десятка его терминологических словарей. Календари, изданные им, тоже еще до конца не изучены. Они не были тщательно исследованы с точки зрения языка, литературы и публицистического стиля в целом. Поэтому, преклоняясь перед его наследием, его деятельностью, мы должны продолжать изучать Каюма Насыри», – подчеркнула ученый.
Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов напомнил, что научные труды Каюма Насыри и сегодня активно используются учеными института.
«В Казанском федеральном университете ведется большая работа по увековечиванию памяти Каюма Насыри. В честь 200-летия со дня рождения ученого в университете проходят публичные лекции литературоведов, языковедов, научные кружки. В университете и по сей день исследуется его творчество, его научная деятельность. Его изучению посвящены курсовые и научно-квалификационные работы. И сегодня мы предлагаем нашим студентам в качестве научной литературы труды Каюма Насыри – «Әнмүзәҗ» («Грамматика татарского языка» – прим. Т-и) и другие его работы, его книги по антологии, синтаксису, лексикографии все еще актуальны, сколько бы лет ни прошло», – сказал он.
Асия Губайдуллина приехала из родной деревни Каюма Насыри – села Малые Ширданы Зеленодольского района. Она напомнила, что, благодаря памяти о великом ученом умирающее село удалось спасти и возродить.
«Пусть эта встреча станет молитвой, посвященной памяти Каюм-бабая. Для нас, жителей села Ширданы, он в первую очередь наш односельчанин. Поэтому мы изучаем его жизненный путь, прикладываем все наши силы, чтобы деревня жила. Деревня, в которой родился такой выдающийся человек, должна жить. Был момент, когда она почти исчезла, но сейчас такая мысль уже не приходит в голову. Зимовать в деревне остаются около 60 человек, а летом машину негде поставить. Желаем, чтобы и в будущем наша деревня процветала. Каюм-бабай объединяет нас, дает нам силы», – подчеркнула землячка ученого.
Ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин прочитал аяты из Корана, посвятив их духу ученого. После этого была совершена молитва, участники возложили цветы на могилу просветителя.
С 10 февраля Институт Каюма Насыри проводит декаду мероприятий, посвященных 200-летию ученого. В рамках декады пройдут открытые лекции, научно-практические конференции, мемориальные мероприятия в различных регионах России.