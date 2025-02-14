Альфия Юсупова: Татары – счастливый народ, раз у них есть такой ученый, как Каюм Насыри

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В рамках празднования 200-летию выдающегося татарского ученого и просветителя Каюма Насыри в его день рождения, 14 февраля, представители татарской общественности посетили могилу энциклопедиста на кладбище в Старо-Татарской слободе. В мероприятии приняли участие преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, сотрудники музея Каюма Насыри и ученые Института языка, литературы и искусства имени Г Ибрагимова Академии наук РТ.

Доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Альфия Юсупова назвала Каюма Насыри уникальной личностью в истории Татарстана.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Каюм Насыри известен своими трудами не только в Татарстане, но и во всем тюркском мире. Он многогранная личность – языковед, литератор, математик, географ, повар, богослов. Татары – счастливый народ, потому что у них есть такой ученый, как Каюм Насыри. Ученые такого масштаба есть не у каждого народа. Поэтому мы всегда должны помнить Каюма Насыри, человека, который опередил свое время на 100–150 лет», – сказала она.

Даже спустя полтора века остаются еще неисследованные труды Каюма Насыри, работа над их изучением ведется по сей день, отметила Альфия Юсупова.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Эта работа не может останавливаться, потому что его наследие огромное, в нем еще немало неисследованных участков. Например, в фондах архива лежат около десятка его терминологических словарей. Календари, изданные им, тоже еще до конца не изучены. Они не были тщательно исследованы с точки зрения языка, литературы и публицистического стиля в целом. Поэтому, преклоняясь перед его наследием, его деятельностью, мы должны продолжать изучать Каюма Насыри», – подчеркнула ученый.

Декан Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Мирзагитов напомнил, что научные труды Каюма Насыри и сегодня активно используются учеными института.

«В Казанском федеральном университете ведется большая работа по увековечиванию памяти Каюма Насыри. В честь 200-летия со дня рождения ученого в университете проходят публичные лекции литературоведов, языковедов, научные кружки. В университете и по сей день исследуется его творчество, его научная деятельность. Его изучению посвящены курсовые и научно-квалификационные работы. И сегодня мы предлагаем нашим студентам в качестве научной литературы труды Каюма Насыри – «Әнмүзәҗ» («Грамматика татарского языка» – прим. Т-и) и другие его работы, его книги по антологии, синтаксису, лексикографии все еще актуальны, сколько бы лет ни прошло», – сказал он.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Асия Губайдуллина приехала из родной деревни Каюма Насыри – села Малые Ширданы Зеленодольского района. Она напомнила, что, благодаря памяти о великом ученом умирающее село удалось спасти и возродить.

«Пусть эта встреча станет молитвой, посвященной памяти Каюм-бабая. Для нас, жителей села Ширданы, он в первую очередь наш односельчанин. Поэтому мы изучаем его жизненный путь, прикладываем все наши силы, чтобы деревня жила. Деревня, в которой родился такой выдающийся человек, должна жить. Был момент, когда она почти исчезла, но сейчас такая мысль уже не приходит в голову. Зимовать в деревне остаются около 60 человек, а летом машину негде поставить. Желаем, чтобы и в будущем наша деревня процветала. Каюм-бабай объединяет нас, дает нам силы», – подчеркнула землячка ученого.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин прочитал аяты из Корана, посвятив их духу ученого. После этого была совершена молитва, участники возложили цветы на могилу просветителя.

С 10 февраля Институт Каюма Насыри проводит декаду мероприятий, посвященных 200-летию ученого. В рамках декады пройдут открытые лекции, научно-практические конференции, мемориальные мероприятия в различных регионах России.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Зульфия Шавалиева