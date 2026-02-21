Альфия Когогина доставила очередной гуманитарный груз в зону СВО

В преддверии Дня Защитника Отечества депутат Госдумы РФ, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Альфия Когогина передала очередной гуманитарный груз бойцам СВО. Очередная отправка посвящена знаменательной дате – 50-летию со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.

«Получателями традиционно стали наши подшефные полки, в которых проходят доблестную службу тысячи татарстанцев. Каждый гуманитарный груз подготовлен непосредственно по просьбам командиров полков, самих ребят и потребностям воинских частей», – отметила Когогина.

В состав гуманитарного конвоя вошли 8 грузовых и легковых автомобилей, системы радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, автозапчасти и колеса, металл и стройматериалы, маскировочные сети, спальные мешки, окопные свечи, а также посылки и письма, подарки ко Дню Защитника Отечества от родных и близких бойцов. Общий вес груза – более 105 тонн на сумму порядка 82 млн рублей.

«Наши братья, наши герои передают всем землякам, особенно камазовцам, челнинцам, менделеевцам, мензелинцам, агрызцам, актанышцам, тукаевцам огромный привет! Отдельная благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, главе «Ростеха» Сергею Чемезову и, конечно, ПАО "КАМАЗ" за постоянную заботу и внимание!» – прокомментировала Когогина.

С начала спецоперации Альфия Когогина совместно с партией «Единая Россия», Народным фронтом, татарстанскими предпринимателями на постоянной основе организовывает и лично передает в зону СВО и приграничные регионы гуманитарную помощь.