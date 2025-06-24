Альфия Когогина доставила бойцам в зоне СВО более 90 тонн помощи на 40 млн рублей

Фото: tatarstan.er.ru

Депутат Государственной Думы РФ Альфия Когогина передала бойцам в зоне СВО очередную партию гуманитарной помощи. Общий вес груза превысил 90 тонн, а его стоимость составила около 40 млн рублей. Как отметила парламентарий, состав гуманитарного конвоя был сформирован в соответствии с реальными запросами командования, военнослужащих и нуждающихся воинских подразделений. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Очередной гуманитарный рейс включал спецтехнику и снаряжение: грузовой КАМАЗ с краном-манипулятором, легковые автомобили, квадрокоптеры с тепловизорами, детекторы дронов, запчасти, маскировочные средства и емкости для воды. Также в груз вошли письма и посылки от родных.

«Знаю, что в курируемых нами полках служат не только татарстанцы, но и бойцы со всей России. Вы – наши братья, однополчане, потому что мы действуем по принципу, который установил Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, Президент России Владимир Путин. Все мы сегодня мобилизованные, в одном полку. И стараемся приближать долгожданную Победу – каждый на своем месте. Вы – на передовой, в окопах, заводчане – на предприятиях, сельчане – в полях. Кто-то служит Родине – за партой, за кульманом, кто-то в госпиталях. Цель у нас одна – великая и большая: приблизить Победу! Для того, чтобы в Россию и Европу пришел мир, не было места нацизму, боли, слезам и потерям», – обратилась к военнослужащим Альфия Когогина.

Фото: tatarstan.er.ru

По ее словам, единство и сплоченность дают веру в то, что враг будет разбит и Победа будет за нами.

«Техника, которую мы сегодня получили, поможет эффективнее выполнять боевые задачи. Где раньше приходилось работать руками, на выручку придет машина. Будем укреплять позиции и обустраиваться, чтобы неприятель не прошел дальше», – отметил участник СВО с позывным «Уфа».

С начала СВО Альфия Когогина совместно с «Единой Россией», Народным фронтом и предпринимателями Татарстана организовала 23 гуманитарные миссии в зону СВО, Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую, Курскую и Белгородскую области, на постоянной основе лично передает на линию соприкосновения гуманитарную помощь.

«Я безумно горд за нашу страну, за тех людей, которые, не жалея сил и средств, помогают бойцам. Важно, что ощущают ребята в зоне специальной военной операции, когда получают гуманитарную помощь. Там ты заставляешь себя не чувствовать, быть каменным, железным. Но все-таки в глубине души хочешь пропустить в свое сердце лучик тепла. Да, я говорю сентиментально, но так оно и есть. Когда ребята получают гуманитарную помощь, они чувствуют, что не одни, чувствуют внимание и заботу. У них появляется уверенность в себе, в своих силах. Это очень важная миссия. Мы показываем всему западному миру, что у нас не каждый сам за себя. Мы едины и делаем одно дело», – подчеркнул Герой России, ветеран СВО Андрей Манухин.