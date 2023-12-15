Альфия Галимуллина: Душа каждого народа находит отражение в его песнях, танцах, костюме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета 14 декабря состоялся гала-концерт Приволжского молодежного фестиваля народного творчества «Национальное достояние» и Всероссийского детско-юношеского фестиваля народного творчества «Милли хәзинә».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профессор КФУ, член Российского общества учителей русского языка и литературы и Союза писателей РТ Альфия Галимуллина заметила, что участники мероприятия с большим уважением относятся к духовным ценностям. Она подчеркнула, что душа каждого народа находит отражение в его песнях, танцах, национальной одежде.

«Каждый участник показал свою любовь к родной земле, своей малой родине, своему языку, культуре. Вы сохраняете духовные ценности, делаете их более современными и доносите до будущих поколений», — обратилась Альфия Галимуллина к участникам и гостям гала-концерта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году организаторы получили более 700 заявок от учащихся Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Марий Эл, Тывы, Ульяновской, Кировской, Тюменской, Нижегородской и Саратовской областей, а также Узбекистана.

Директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов напомнил, что конкурс «Национальное достояние» среди студентов проводится с 2010 года, а фестиваль «Милли хәзинә» в основном проходит среди учащихся средних специальных учебных заведений.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ, член Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Камиль Нугаев в свою очередь заявил, что фестиваль должен быть продолжен и проходить ежегодно.

«Ваш вклад в сохранение национальных традиций, культуры, языка неоценим. Россия богата своей многонациональностью, многоязычностью и может гордиться этим. Это Божий дар», — подчеркнул депутат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На гала-концерте также состоялось церемония награждения победителей VII Всероссийской научной конференции-конкурса имени Льва Толстого. Награды победителям вручил советник Президента РФ, председатель Совета русского языка при Президенте РФ, президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), праправнук великого русского писателя Льва Толстого Владимир Толстой.

Ежегодный Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Национальное достояние» проводится с целью сохранения и развития языков, культур и традиций коренных народов Поволжья, демонстрации возможностей их органичного сосуществования в общей культуре народов России. Основной задачей фестиваля является пропаганда и популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии и народных стилизаций эстрадных произведений, а также возрождение древних ремесел, использование забытых технологий и национальных мотивов в современных изделиях. Фестиваль направлен на воспитание культуры толерантности среди молодежи разных национальностей и конфессий и призван прививать молодому поколению любовь к своему Отечеству, самобытным и неповторимым культурам народов и их традициям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фестиваль «Милли Хәзинә» призван усиливать интерес к самобытной и неповторимой культуре коренных народов Поволжья, их традициям. Задачами фестиваля являются сохранение и развитие национальных культур и языков, популяризация творчества народов, проживающих на территории Поволжья, пропаганда их единения, а также укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений, дружбы народов. Фестиваль проводится совместно с Комиссией при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Автор материала — Камиля Билялова.