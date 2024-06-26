Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Альфа-Банк открыл офис нового формата в Нурлате
В Нурлате открылся phygital-офис Альфа-Банка. Формат phygital – это микс цифровых инноваций с физическим присутствием сотрудников в офисе. И совершенно иной подход к обслуживанию клиентов.
Теперь, приходя в банк, не вы идете к стойке, а менеджер с планшетом или ноутбуком подходит к вам, а вы получаете услуги, расположившись в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Вы можете встретиться со своими партнерами по бизнесу и решить прямо здесь все финансовые вопросы.
Альфа-Банк продолжает увеличивать число офисов не только по всей России, но и в Республике Татарстан. Офисы открыты в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске, Чистополе, Азнакаево и других городах.
- Открытие офисов нового формата — это потребность, продиктованная временем. Теперь и жители Нурлата получили возможность оценить инновационные решения в цифровых сервисах и новое качество обслуживания. Клиенты окунаются в атмосферу phygital-офиса, где сочетаются качественные цифровые сервисы и теплое человеческое общение, – рассказывает Владислав Абрамов, региональный управляющий Альфа-Банка в Республике Татарстан.
Жители Нурлатского района смогут по достоинству оценить новый офис, банковские технологии и высокие стандарты современного обслуживания по адресу: ул. Карла Маркса, 27. А также оформить Альфа-Карту с суперкэшбэком, популярную кредитную карту, получить выгодные ставки по кредитам, вкладам и накопительным счетам. Для предпринимателей банк предоставляет лояльные тарифы и индивидуальные кредитные предложения.
Режим работы: пн-пт: 9.00-18.00, сб-вс: выходной.
*Phygital – от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.
ИНН 7728168971 Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.
РЕКЛАМА. АО «АЛЬФА-БАНК»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»