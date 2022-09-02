Алехандро Домингес: «Мне грустно видеть «Рубин» в его нынешнем положении»

Бывший нападающий «Рубина» Алехандро Домингес прокомментировал вылет казанского клуба из Премьер-лиги. По словам аргентинца, ему крайне грустно видеть свою бывшую команду в нынешнем положении

«Да, конечно, знаю, что "Рубин" вылетел в Первую лигу. В свое время мы в Казани много выигрывали, творили историю. Поэтому видеть "Рубин" в таком положении лично мне очень грустно. Почему в своем недавнем турне не приехал в Казань? В "Рубине" осталось очень мало людей, с которыми знаком лично. Поэтому уже не поехал», – цитирует Домингеса «Матч ТВ».

Напомним, аргентинский форвард выступал за «Рубин» в 2004–06 годах, а также в 2009 году. В 107 матчах за команду он отметился 43 голами. В составе казанского клуба Домингес стал чемпионом России – 2009.