Алена Леонова: «Валиева одна после Олимпиады находится в обойме, за это респект»

Перед стартом Кубка Первого канала серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова рассказала в интервью «ТИ-Спорт» о главных интригах предстоящих соревнований, подвела итоги чемпионата России в Красноярске, а также прокомментировала самые громкие темы в мировом фигурном катании.

«Кубок Первого канала – это больше шоу или же командный турнир. На таких соревнованиях спортсмены чувствуют себя достаточно раскованно и катаются в свое удовольствие»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Выиграть на чемпионате России мог каждый. Валиевой не хватило чуть-чуть»

Кубок Первого канала, предпоследнее событие в календаре, – в чем, на ваш взгляд, его значение?

По мне, это больше шоу или же командный турнир. Мне кажется, что на таких соревнованиях спортсмены чувствуют себя достаточно раскованно и катаются в свое удовольствие. Потому что присутствует командный дух, который интересен болельщикам и который подстегивает на некие подвиги.

Но ведь все равно будет и личный зачет. То есть будет гонка не только между командами, но и между самими фигуристами.

Да, конечно. Для фигуристов это лишний старт, в котором можно себя проверить. К тому же скоро будет финал Гран-при, кто-то будет выступать на чемпионате Санкт-Петербурга. Конечно, хотелось бы сказать, что Кубок Первого канала – проверка перед серьезными стартами, но, к сожалению, серьезных стартов в ближайшем будущем не предвидится. Но все равно каждый старт важен. Для некоторых это возможность показать себя лучше, чем на том же чемпионате России, например.

Помнится, перед чемпионатом России в Красноярске вы прогнозировали победу Аделии Петросян, а победила Софья Акатьева. Как отреагировали на это?

Выиграть могла любая фигуристка, в том числе и Петросян. Но я думаю, что ошибка Аделии в короткой программе не позволила ей это сделать. Мне казалось, что по набору прыжков она займет первое место. Однако я не отказываюсь от своих слов, что Петросян все равно была фавориткой турнира. А выиграть в нем мог каждый. Например, той же Камиле Валиевой не хватило совсем чуть-чуть.

«Камила – единственная из девочек, кто после Олимпиады находится в обойме. За это ей респект»

К слову, о Камиле. Насколько принципиально ей будет сейчас взять реванш у Акатьевой? И сможет ли она это сделать?

Я думаю, она учтет все свои просчеты, которые допустила в Красноярске. И понятно, что при чистом прокате Камила не должна уступать Софье. Ей нужно исключительно чисто кататься, не допуская ошибок, потому что сзади уже наступают на пятки. Ошибаться нельзя.

Но ведь на чемпионате России и у Акатьевой, и у Петросян по элементам программы были сложнее, чем у Валиевой.

Но Валиева настолько шикарно исполнила свои четверные, что когда я их видела в прямом эфире, шутила про себя: «Всё, дальше уже можешь ничего не делать, всё уже сделано» (смеется). Камила – большая молодчина, что после такого сложнейшего сезона она выкарабкалась, и, пожалуй, единственная из всех девочек, кто после олимпийского сезона находится в обойме. Это очень важно. За это ей респект. Она была достойна быть первой на чемпионате России, но, к сожалению, короткая программа не позволила ей это сделать. А так можно считать, что ее серебро с отливом золота.

Примечательно, что все это происходит на фоне допинга Валиевой. Как считаете, WADA будет опротестовывать решение РУСАДА?

Я бы не хотела говорить раньше времени, но надеюсь, что все развернется в пользу Камилы. Надеемся и верим, что WADA смирится с таким решением.

«Главное, чтобы Косторная каталась, а не докатывалась»

Что касается других девочек из олимпийского цикла. Трусова – что с ней? Почему она не выступает? В сказки про простуду верить тяжело.

Что касается Саши, то из-за того, что она не выступала на чемпионате России, то не может выступить и на Кубке Первого канала, поскольку в нем участвуют только топ-8 фигуристов. Сказки про болезнь? Кто-то верит, кто-то нет. Я готова верить в это, потому что грипп ходил серьезнейший, я и сама недавно болела. Всякое бывает.

Вот, например, история с Олимпиадой про бедного Винсента Чжоу. Ну что, он, наверное, был готов и хотел показать программу. Но у него обнаружили ковид, и человек мимо Олимпиады пролетел. От этого никто не застрахован. А то, какой тяжелый был грипп, все знают. Так что если она действительно поехала выступать, то она была готова. В историю с болезнью я верю.

Слышали о возможном переносе финала Гран-при из Сочи в Санкт-Петербург?

Узнала об этом сейчас от вас. Здорово, я очень рада. У нас в Санкт-Петербурге в принципе очень мало соревнований проводится. Последний – это, наверное, был прыжковый турнир. Да и тот, скорее, являлся шоу-фестивалем на радость всем. А таких серьезных соревнований не было давно. Питер тоже очень скучает по фигурному катанию, хочется увидеть лучших спортсменов страны. Тем более все мы видели, как этапы Гран-при проходили в других городах на протяжении осени. Финал обещает быть жарким.

Что думаете о Косторной и ее затее кататься в фигурном катании?

Думаю, самое главное, чтобы Косторная каталась, а не докатывалась. Придумать можно всё что угодно. Странно, что она так переметнулась. Потому что девочка-то хорошая и способная. Посмотрим, а вдруг это станет ее призванием и она прирожденная парница. Так что ничего не могу сказать. Будет интересно понаблюдать.

Не хотите сказать, что это проявление слабости с ее стороны?

Не скажу, что это слабость. Скорее, наоборот, желание что-то поменять. Это ведь тоже неплохо. Кто-то уходит к другому тренеру, кто-то переходит в другой вид спорта. Возможно, она пытается найти себя.

«Посмотрим, а вдруг это станет ее призванием и она прирожденная парница. Будет интересно понаблюдать» Фото: fsrussia.ru

«Успех Загитовой и Валиевой? Татарстан упустил момент и свой шанс»

Алина Загитова и Камила Валиева – обе татарки, обе родились в Татарстане. Почему в Казани фигурное катание находится в получахлом состоянии? Не думаете ли, что республика упустила шанс на этой волне вложиться и создать в регионе сильный центр?

Мне кажется, успех Алины и Камилы должен был как-то подстегнуть, и я думаю, там хороший был поток детей в фигурное катание. Но, видимо, Татарстан упустил момент и упустил свой шанс.

Россию не включили в состав вещателей на Олимпийские игры на два цикла. Что думаете по этому поводу?

Мне кажется, с учетом всей ситуации это просто нужно принять. Тем более зачем нам это нужно, если там не будет российских спортсменов? Буду ли я смотреть Олимпийские игры, если на них не будет выступать Россия? Нет, не смотрела бы. Даже фигурное катание.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»