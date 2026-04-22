Алена Леонова усомнилась в допуске российских юниоров в следующем сезоне

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о возможном возвращении российских юниоров на международные турниры в следующем сезоне.

«Насчёт допуска юниоров сложно что-то сказать. Почему-то мне пока не верится. Просто всё очень сильно затянулось, и ты уже перестаёшь в это верить», — цитирует Леонову «Матч ТВ».

Ранее исполком МОК рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских юниоров с национальными флагами и гимнами, однако ISU отложил этот вопрос. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года.