22 апреля 2026 17:08

Алена Леонова усомнилась в допуске российских юниоров в следующем сезоне

Алена Леонова усомнилась в допуске российских юниоров в следующем сезоне
Фото из личного архива Алены Леоновой

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о возможном возвращении российских юниоров на международные турниры в следующем сезоне.

«Насчёт допуска юниоров сложно что-то сказать. Почему-то мне пока не верится. Просто всё очень сильно затянулось, и ты уже перестаёшь в это верить», — цитирует Леонову «Матч ТВ».

Ранее исполком МОК рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских юниоров с национальными флагами и гимнами, однако ISU отложил этот вопрос. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В топе
Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

21 апреля 2026
Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня

Пятый саммит Россия – АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня

21 апреля 2026
