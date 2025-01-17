Алена Леонова: «Что сотворили с Камилой Валиевой? Ей перекрыли дорогу в фигурное катание»

Завтра в Санкт-Петербурге пройдет первое событие 2025 года в российском фигурном катании – чемпионат страны по прыжкам. Бывшая вице-чемпионка мира Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» называет главные интриги, которые ждут поклонников «фигурки» в этом году.





«Мы не выступали на прошлых стартах, и нас, грубо говоря, обнулили»

Фото: © «Татар-информ»

«Я согласна, условия ISU абсолютно унизительные»

ISU (Международный союз конькобежцев) открыл вопрос допуска российских фигуристов до Олимпийских игр в Милане. В нейтральном статусе и с большим списком требований. Что об этом думаете? Стоит ли России принимать участие на таких условиях?

Пока в этой истории не совсем все понятно. Ведь в конечном счете все решает МОК (Международный олимпийский комитет), а от них заявлений не было. Ну ISU одобрил, окей. Но ведущее звено в этой цепочке все же МОК.

Тем не менее ISU ждет от России списка по одному спортсмену (паре) на каждый вид соревнований. Не оскорбительна ли такая квота для нашей страны – признанного лидера в мире фигурного катания?

Я согласна, условия ISU абсолютно унизительные. Но понимаю, что это в любом случае бы случилось на таких условиях, если бы нас допустили. Мы не выступали на прошлых стартах, и нас, грубо говоря, обнулили. То есть даже несмотря на то, что это было не наше решение – не выступать. Теперь России предстоит с нуля эти квоты зарабатывать.

Давайте представим, что Федерации фигурного катания России предстоит выбрать по одному спортсмену (паре) для каждого вида. Кто, на ваш взгляд, фаворит за место в олимпийской сборной России?

Это Владислав Дикиджи и Аделия Петросян – в одиночном разряде. Александр Галлямов и Анастасия Мишина в парном катании. А также Александра Степанова с Иваном Букиным в танцах на льду. По мужчинам также может претендовать Евгений Семененко. Тут вариант «или-или». По женщинам другого варианта не вижу. Такая же безальтернативная ситуация в парах и танцах.

«Чемпионат России, конечно, все решил. Дикиджи в нем выиграл. Вот и всё. Он сегодня реально стабильный» Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

«Место на Олимпиаде должен получить чемпион страны. Это должно быть безоговорочно»

Решение об итоговом составе должна принять федерация или тут первостепенны итоги чемпионата России?

Главное – стабильность спортсмена по сезону. Чемпионат России же – это заключительная финальная точка. Я думаю, что даже финал Кубка не будет таким значимым. Чемпионат России, конечно, все решил. Дикиджи в нем выиграл. Вот и всё. Он сегодня реально стабильный, он достоин этого места. И я просто не видела другого исхода.

С другой стороны, ЧР не воспринимался участниками как отбор на Игры. Справедливо ли его задним числом таковым делать? Может уместнее провести какое-то дополнительное соревнование, чтобы спортсмены готовились, зная, что именно на кону?

Чемпионат России – это главный старт сезона, по которому в принципе делают все отборы на международные соревнования. Ранее только третье место на Олимпиаду у нас отдавалось на откуп решению тренерского совета. Но сейчас предполагается только одно место. И его должен получить чемпион страны. Это должно быть безоговорочно.

Если бы чемпионат изначально проводился с отбором на Олимпиаду, результат бы поменялся? Нет, мне кажется, что вряд ли. Возможно, просто на короткую программу все выходили бы более зажатые, более сконцентрированные как-то. Возможно, был бы другой немножко исход. Но не критично.

«Трусова и не собиралась участвовать в отборе на Олимпийские игры. Это было видно на прокатах. Это нереально» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

О возвращении Трусовой: «Я считаю, что это авантюра, которая не стоит трудов»

Что вы думаете по поводу Александры Трусовой, которая не будет участвовать в отборе на Олимпийские игры?

Она и не собиралась. Это было видно на прокатах. Это нереально. Во-первых, была информация, что она беременна.

Реально ли ее возвращение в спорт после рождения ребенка?

Вы не представляете, как это тяжело. Сложно вернуться в тренировочный режим после такого удара по организму. И ей это просто не надо. Вот и всё. Ну, это мое мнение. Я считаю, что это авантюра, которая не стоит трудов.

А Камила Валиева имеет шансы вернуться? Она, конечно, не беременна, но дисквалифицирована за допинг.

По ней ситуация тоже для меня вообще непонятна. С этой девочкой что сделали? Оборвали всю соревновательную карьеру. Я сомневаюсь, что Камилу куда-либо допустят на международном уровне после допингового скандала на весь мир. Ей перекрыли дорогу в этот спорт. В фигурное катание. Даже когда Россия вернется в международный спорт, к Валиевой отношение другое останется.

Вы согласны с тем, что после Загитовой, Медведевой, Валиевой и Трусовой сейчас в женском одиночном катании России нет таких ярких спортсменок? Как медийно, так и по результатам. Скучнее стало.

Мне очень интересно.

Вы – профессионал, эксперт. Я скорее про массового зрителя, даже не про постоянных фанатов.

Тогда соглашусь, потому что Петросян – главная претендентка на всех стартах. Конкуренции и интриги не хватает.

А ситуация изменится?

Грядет новое поколение, которое сейчас выходит из юниоров. Вот там, мне кажется, будет борьба и заруба. Я думаю, что там опять же найдутся свои любимчики, и будет конкуренция. По юниорам конкуренция сумасшедшая. Вот как только эти девчонки выйдут на «взрослый» лед, думаю, что гораздо интереснее будет.

«Я сомневаюсь, что Камилу куда-либо допустят на международном уровне после допингового скандала на весь мир» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дикиджи прыгнет четверной аксель на чемпионате прыжков: «Он его прямо готовит, это будет такой козырь в рукаве»

В грядущий уик-энд пройдет чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. Главная интрига – будет ли Дикиджи прыгать четверной аксель?

Он пока единственный, кроме американца Малинина, кто вообще исполняет этот прыжок. Да, я думаю, пойдет на это. Иначе он бы его так яростно не исполнял бы. Он его прямо готовит по ходу дела, и очень много видео выкладывают в социальных сетях. Поэтому я думаю, что он его готовит, и это будет такой козырь в рукаве. И я думаю, что он его сделает.

Кстати, а сам Илья Малинин сможет защитить свой титул на грядущем чемпионате мира по фигурному катанию?

– Конечно. Я думаю, что он будет еще лучше готов, чем когда-либо. И покажет всё, на что он способен. Способен он вообще на космос. Кто конкурент? Юма Когияма нестабильный парень, и у него четверного акселя нет в арсенале. И вообще меньше четверных прыжков исполняет. К тому же Малинин самый стабильный, стоит всегда, не падает. А остальные немного «срывные» ребята.

Чего ждете в этом сезоне от Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, от Анастасии Губановой?

Хочется в целом пожелать, чтобы у сборной Грузии все получилось. Также очень буду переживать за Анастасию Метелкину. Я с ней каталась в одной группе. Хочется, чтобы у ребят все сложилось.