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Шоу-бизнес
18 марта 2022  15:21

Ален Делон намерен сделать эвтаназию в Швейцарии

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Французский актер, сценарист и режиссер Ален Делон планирует добровольно уйти из жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Le Point.

86-летний актер хочет сделать эвтаназию в Швейцарии. Эту информацию подтвердил сын артиста. 

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года. Среди известных работ — киноленты «На ярком солнце», «Черный тюльпан», «Рокко и его братья». За лучшую мужскую роль был удостоен премии «Сезар». Является одним из самых узнаваемых и любимых публикой европейских актеров и секс-символом 60-80-х прошлого века.

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