Ален Делон намерен сделать эвтаназию в Швейцарии

Французский актер, сценарист и режиссер Ален Делон планирует добровольно уйти из жизни. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Le Point.

86-летний актер хочет сделать эвтаназию в Швейцарии. Эту информацию подтвердил сын артиста.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года. Среди известных работ — киноленты «На ярком солнце», «Черный тюльпан», «Рокко и его братья». За лучшую мужскую роль был удостоен премии «Сезар». Является одним из самых узнаваемых и любимых публикой европейских актеров и секс-символом 60-80-х прошлого века.