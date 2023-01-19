Алеку Болдуину все-таки предъявят обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

Актеру Алеку Болдуину будут предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина», передает ТАСС со ссылкой на заявление прокурора Мэри Кармак-Альтвайс.

Кроме Болдуина обвинение предъявят также ответственной за оружие Ханне Гутьерес-Рид. Каждому фигуранту грозят по два обвинения – как пояснила прокурор, это решение принято, чтобы уже позже в суде определить, по какому из двух типов правонарушения будут проходить Болдуин и Гутьерес-Рид.

В то же время режиссер фильма Дэвид Холс заключил сделку с прокуратурой по обвинению в халатности, он будет отбывать наказание условно.

В прошлом году сообщалось, что Болдуин договорился с семьей погибшего оператора о том, что они не будут выдвигать обвинения, однако прокурор позже заявила, что соглашение Болдуина и семьи Хатчинс не повлияет на окончательное решение об уголовном обвинении.

Напомним, Болдуин в октябре 2021 года застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке. Как оказалось, в пистолете, который должен был быть заряжен холостыми, оказались боевые патроны. Комментируя трагедию, актер заявил, что полностью сотрудничает с полицией в ее расследовании.