ТИ-Спорт 24 апреля 2026 16:54

Алексей Жамнов рассказал, не повлияет ли его здоровье на работу в «Спартаке»

Фото: spartak.ru

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что его здоровье не помешает работе в клубе. В конце сезона специалист временно покинул команду из-за операции.

«Давайте так, понимаю вопрос. Было много слухов обо мне. Кто-то писал о сердце, кто-то писал, что ещё хуже. Хирург сделал всё, что нужно. Сейчас я здоров и готов работать дальше. Препятствий по здоровью нет», – передаёт сказал Жамнов на пресс-конференции, которого цитирует «Чемпионат».

«Спартак» завершил сезон поражением от «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина (1-4). Жамнов работает главным тренером красно-белых с 2023 года.

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
