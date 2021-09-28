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28 сентября 2021  14:17

Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России по хоккею

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Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.

Заседание совета прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады-1998 Павла Буре.

Стоит отметить, что ранее глава ФХР Владислав Третьяк сообщал о том, что новым главным тренером сборной должен стать Олег Знарок. Сейчас же сообщается о том, что Знарок должен войти в тренерский штаб Жамнова, который повезет хоккейную команду на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине.

Сам Жамнов уже прокомментировал свое назначение главным тренером сборной России.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, – большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем, как принять это решение, я все взвешивал – все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа. Что касается помощников, то сейчас я должен предоставить список кандидатов в тренерский штаб, 12-го октября пройдет еще одно коллегиальное совещание, где этот список должен быть утвержден. С этой даты начнем полноценную подготовку к Играм», – цитируют Жамнова РИА Новости.

#сборная россии по хоккею #жамнов
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