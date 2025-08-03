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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2025 11:11

Алексей Ягудин высказался о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году

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Российский фигурист Алексей Ягудин в беседе с ТАСС оценил шансы Александра Овечкина принять участие на Олимпиаде 2030 года.

Напомним, не так давно стало официально известно, что сборную России на Олимпийских играх 2026 года заменит сборная Франции.

«Знакомы много лет с Овечкиным. Он абсолютно неконфликтный, спокойный парень с открытой душой. Ещё у него неплохое чувство юмора. Хочу, чтобы дальше продолжал играть. На этой Олимпиаде не выступит, но четыре года ещё продержится», – сказал Ягудин.

В своей карьере Александр Овечкин ни разу не выигрывал золотую медаль Олимпийских игр.

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