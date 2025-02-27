Алексей Вербов заявил, что опасается за состояние команды перед плей-офф

Фото: zenit-kazan.com

Тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов дал комментарий о прошедших играх и подготовке своей команды к плей-офф. Вербов рассказал, как последние матчи сбили темп игрыи расслабили игроков перед плей-офф. «Такая ситуация получилась,что шесть матчей в конце регулярного чемпионата не играют для нас никакогозначения в плане результата», – сказал специалист казанского «Зенита».

Также Вербов отметил, что повышают мотивацию игрокам путем усложнения игр и дополнительных заданий наматч. Пытаются подготовить команду как психологически, так и физически, потому что последние несколько игр расслабили игроков.

«Во время подготовки к плей-оффпонимаем, что психологическая составляющая совсем другая. Мы сейчас свободно играем. В плей-офф будет совершенно другое давление. Матч с «Локомотивом» будетнапряженный, для их команды результат будет очень важен. Надеюсь, что этот матч будет для нас очень полезный с точки зрения подготовки к плей-офф», – далкомментарий Вербов в интервью пресс-службе ВФВ на официальном сайте.

Напомним, на данный момент лидером турнирной таблице является «Зенит-Казань» с одним поражением. Предпоследний матч пройдет 2 марта в 17:00.

Автор: Камиля Гафурова