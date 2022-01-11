Наставник «Зенит-Казань» Алексей Вербов: «В этом сезоне видел Алекно два раза»

Завтра в Казанском Кремле будут чествовать волейболистов «Зенита-Казань» за победу в Кубке России. В преддверии торжественного события главный тренер клуба Алексей Вербов поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» эмоциями от завоевания своего первого тренерского трофея в Казани. Также он рассказал о новичках команды и многом другом.

Алексей Вербов: «Тренерское искусство заключается в том, как играет команда на протяжении долгого времени, и пока наш уровень и качество игры отличное»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В волейбол играют примерно одинаково»

— Факты говорят о том, что Вербов кубковый тренер — два «Финала четырех» Кубка России, два Кубка страны у «Зенита-Казань». Будете спорить?

— Не могу так сказать, у меня не было особо других возможностей, чтобы проверить статистику. Для выводов нужен более длительный срок. Дальше видно будет.

— Тем не менее «Зенит» катком прошелся по «Локомотиву» и действующему на тот момент обладателю Кубка России и чемпиону страны московскому «Динамо», обыграв эти команды с одинаковым счетом 3:0. Это реальное соотношение сил?

— Всё, что вы назвали, можно к этому отнести. То, что мы были лучше готовы к турниру, — правда. То, что в любой игре могло сложиться всё иначе, два-три мяча туда-сюда, тоже могло быть. Исход матча мог сложиться по-другому, это тоже правда. Одно тянется за другим. Мы играли хорошо, но в финале допустили 22 ошибки на подаче и все равно имели серьезное преимущество, и это правда. Наша тактика — глобальное давление на подаче, отсюда большое количество ошибок. Но и «Динамо» ошибалось на подаче, как и в атаке. Так плохо мы еще не подавали в этом сезоне, что говорит о нашем большом потенциале.

«Для меня очень важна атмосфера, сложившаяся в нашей команде, состоящей из одних из лучших в мире игроков» Фото: minsport.tatarstan.ru

— Команда все еще находится в стадии становления или это уже тренерский «Зенит» Вербова?

— В какой-то степени это точно то, что хочу видеть от «Зенита». Я чувствую, что определенные притирания прошли, вопросов, которые были в начале сезона, уже гораздо меньше. Хотя нельзя исключать, что такие вопросы и через пять лет будут. Да, бывает расконцентрация и последующие ошибки — это нормальные волейбольные моменты. Глобально же, думаю, ребята приняли тот путь, который мы выбрали. И очень существенный момент: для меня очень важна атмосфера, сложившаяся в нашей команде, состоящей из одних из лучших в мире игроков. Как, впрочем, и в «Динамо», и в питерском «Зените». То есть в волейбол играют примерно одинаково. Но наша позитивная атмосфера граничила с супернастроем, глаза ребят, выходивших на площадку, — все это давало мне позитивный настрой как тренеру. Понимал, что команда уже готова. Даже тормозить нужно было, чтоб не перегорели. Это было реально здорово и приятно видеть.

«Наши ребята все командные игроки, не одинокие волки»

— Любопытно, кто быстрее — россияне или два легионера освоили новый тренерский подход?

— Тренерский подход — это подбор команды: понимание, кто нужен для позитивной, правильной командной атмосферы, кто кому подойдет. Все эти точечные усиления пришлись ко двору. Тренерское искусство заключается в том, как играет команда на протяжении долгого времени, и пока наш уровень и качество игры отличное. Да, мы знаем, как играют наши ребята и что они все командные игроки, не одинокие волки. А сомнений в их мастерстве и быть не могло. Наши легионеры такими и не считаются у нас: Бенджи (Беднож) отлично говорит на русском, а Майка (Кристенсон) вообще как будто несколько лет уже с нами.

«В этом сезоне я видел Алекно два раза... Больше не встречались» Фото: president.tatarstan.ru

— А Владимир Алекно больше к команде не подходит?

— В этом сезоне я видел Алекно два раза. Первый, когда мы его чествовали перед матчем с «Локомотивом», а второй, когда майку Владислава Бабичева поднимали под свод арены. Больше не встречались.

— Можно назвать Дмитрия Волкова преемником Алексея Спиридонова в роли главного шоумена?

— Дима — душа команды на тренировках и играх. Я очень рад, что судьба свела меня с ним. Это один из наших ключевых игроков во всех его проявлениях, начиная с волейбола и заканчивая раздевалкой. Он делает реальное шоу, но не через эпатаж, а через сумасшедшее качество и пользу в игре. Он прекрасно влился в коллектив, очень полезен.

«Очень надеюсь, что у нас появится так называемый инстинкт убийцы»

— Игроки дружно отмечают шикарную атмосферу в команде, чья это работа?

— В первую очередь это подбор игроков — это очень важный момент. Характер переделать практически невозможно. Мы должны принимать их такими, какие они есть, но делать выбор в пользу одного или иного спортсмена у тренера есть возможность. Сделать из них команду очень важно. Здесь мы попали в десятку. Нет ни одной ошибки: все 14 игроков плюс тренерский штаб, руководство и администрация — все работает на благо командной атмосферы.

«Для меня Кубок и момент победы вызвали гораздо меньше эмоций, чем интервью, где ребята говорили о том, как бегут на тренировки, как кайфуют от каждого дня в команде» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Для меня Кубок и момент победы вызвали гораздо меньше эмоций, чем интервью, где ребята говорили о том, как бегут на тренировки, как кайфуют от каждого дня в команде. Но, конечно, победа — это венец нашей работы за эти месяцы. Дальше все это останется в прошлом. Есть новые задачи и цели. Эта победа много нам даст в перспективе. Уверенность в своих силах, и я очень надеюсь, что у нас появится так называемый инстинкт убийцы. Все убедились, что система функционирует и работает.

А еще, конечно, огромная разница в эмоциях от победы. Раньше сколько мы выигрывали трофеев, Алекно говорил, что мы уже сыты победами. Так и было. А сейчас все заново проходим, новые эмоции и ощущения, как будто все вновь переживаем, в первый раз. Все-таки соскучились мы по победам.

— Что скажете о перспективах 19-летнего Ильи Федорова и второй молодости 36-летнего Александра Волкова?

— Не сказал бы про вторую молодость Саши. В прошлом году у него заканчивался контракт, и мы его переподписали, зная его потенциал. Он капитан команды, очень важный человек в команде, учитывая его помощь тренерскому штабу в плане атмосферы. То есть он сейчас на грани полуигрока и полутренера. Видя его эмоции в «Финале четырех», уверен, что он еще может дать фору многим молодым. Нет никаких сомнений и удивления в том, что он может показывать такую игру, лично у меня не было.

«Все убедились, что система функционирует и работает» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

У Федорова сумасшедший потенциал. У этого мальчика все еще впереди, и мы не раз услышим его фамилию. Хотя многое будет зависеть от него. Мы знали многих талантливых ребят, поцелованных богом, как их называли, но на этом у них все заканчивалось. Вижу его грандиозные возможности, парень начинает о себе заявлять, прошел такой непростой сильный турнир, все выдержал. Посмотрим дальше, у него есть все возможности заявить о себе в полный рост.

«Не хочу гадать, по каким причинам Беднож не показал себя в Казани в прошлом сезоне»

— А что скажете о паре легионеров? Бартош Беднож расцвел в этом сезоне, а Майка Кристенсон и вовсе мгновенно заявил себе. Я правильно выразился?

— По Кристенсону была проведена немаленькая работа, я слышал вокруг, что о нем говорят его одноклубники и тренеры. Не было особых сомнений — мы знали, кто он, когда приобретали. Возможности купить Леона у нас уже не такие, как прежде. Значит, надо улучшать все остальное, значит, нужен связующий. И Майка с первого же дня проявляет себя, подтверждая свою марку с первого же дня. Очень быстро он нашел взаимодействие с партнерами, потому что он игрок высокого уровня. В первую очередь это показатель класса.

Для Бартоша очень важна атмосфера, он каждый день получает удовольствие от команды. Это серьезный игрок, он и в Италии выглядел достойно. Да, в прошлом сезоне ему не удалось показать себя в Казани. Не хочу гадать, по каким именно причинам, не зная на 100% причин. Но сейчас никаких вопросов к нему нет ни по отдаче, ни по игре. Прекрасно показывает себя, это добротный игрок, силен во всех элементах волейбола, нигде не выпадает, стабилизирующий игрок, да и не тянет на себя сильно одеяло. Очень важный игрок для нашей команды. Буду надеяться, что и дальше он будет продолжать в таком же ключе.

— Главный тренер «Динамо» Константин Брянский сказал после финала Кубка России про «Зенит-Казань»: «Они играли безупречно». Нечего добавить?

— Повторюсь, так плохо, как в финале, мы не подавали в сезоне. А подача — это важнейшая составляющая нашей игры и всего волейбола. Мы тут не были безупречны, но имели преимущество. Что нас очень радует. Имеем сумасшедший потенциал, набрали хороший ход. Есть куда расти, порадовались, победили, отметку поставили. Впереди другие цели. Будем на них фокусироваться.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»