Алексей Вербов после пятого матча с «Локомотивом»: «Я не припомню такой зал»

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов по завершении пятого матча полуфинальной серии с «Локомотивом» (3:1) поделился своими эмоциями и прокомментировал итоги противостояния.

«Я не припомню такой зал. Люди в проходах сидели, многие не смогли попасть на игру. Конечно, они нам помогали. Ребята очень хотели выиграть. У нас три молодых игрока, для которых это прямо опыт. Пока у них нет большого чемпионского опыта, поэтому такие какие-то глупые ошибки бывают. Более опытные ребята сыграли. Дима Волков вернулся, у него есть определенные проблемы объективные и субъективные. Дражен очень помог, мы ждали от него этот момент. Макс Михайлов четыре матча на себе вез. Сегодня ему уже было тяжело. Но это и есть взаимозаменяемость. Дальше будем встречаться с топовым соперником, с которым у нас давняя история, но очень важно восстановиться. Пока внутри счастье, но и понимание, что играть мы точно должны лучше. Всех приглашаем на финальные матчи. Когда у нас есть седьмой игрок, у нас получается достать то, чего нет. Так что приходите, это очень важно. Увидите очередной суперский волейбол, он точно будет интересным», – цитирует Вербова корреспондент «ТИ-Спорта».

В финале «Зенит-Казань» встретится с московским «Динамо».