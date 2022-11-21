Алексей Вербов о старте «Зенита-Казань» в сезоне: «Все в норме»

На заседании президиума Федерации волейбола РТ наставник «Зенита-Казань» Алексей Вербов заявил, что у его команде все идет по плану.

«Сразу подчеркну, что ребята выкладываются на все 100. Рад, что нам так хорошо удалось подготовиться к Спартакиаде. Молодцы парни, не подкачали, прошли без потерь. Долго восстанавливались наши легионеры — американец Майка Кристенсон и бельгиец Сэм Деру.

Кроме того, вы вышли в «Финал четырех» Кубка России — он пройдет в Новом Уренгое. Кубок наша основная цель на данный момент. А максимальные кондиции мы должны набрать к весне, к старту плей-офф. Не могу не отметить, что уже пятеро молодых ребят пробились в основу, мы и дальше будем подключать молодежь — они перепрыгивают свой возраст. Все в норме», – считает тренер.