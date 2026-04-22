Алексей Вербов: «Динамо» победило заслуженно

Главный тренер «Зенита-Казани» Алексей Вербов по завершении первой встречи с «Динамо» подвел итоги матча.

Казанская команда уступила в пяти сетах со счетом 2:3.

«Долго запрягали. В чем причина, надо разбираться. Блок, защита и подача отсутствовали в самом начале от слова совсем. Мы позволили им чувствовать себя вольготно и хорошо. Потом, когда начали поддавливать, уже психология перевалилась в другую сторону. В четвертой партии Роман молодец – на себя где-то взял бремя лидера. Конечно, там и «Динамо» ошиблось. Но это в том числе из-за давления на подаче. Они рисковали.

«Динамо» победило заслуженно и даже, наверное, могло победить чуть раньше. Они играли качественнее, и нам надо сделать выводы, анализ. Мы физически нормально себя чувствовали, эмоционально тоже. Но я чувствовал по себе и видел по ребятам – нам нужно после «Локомотива» перестроиться совсем на другой ритм игры, на других нападающих. Мы долго играли с одним соперником и не адаптировались к этому. Будем стараться в следующем матче делать всё лучше уже с первого мяча», – цитирует Вербова корреспондент «ТИ-Спорта».