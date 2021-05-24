Алексей Вербов: «Диктаторством в современном мире ничего не добиться»

Алекно хорошо понимаю

– Были уверены по ходу сезона, что вернетесь в Казань?

– Нет, конечно. Удивился, если честно, когда Владимир Алекно принял такое решение, покинуть клуб. А затем удивило и приглашение в «Зенит-Казань». Хотя на тот момент уже поступило предложение продлить контракт с «Кузбассом», планировал это сделать, но не успел. Так все срослось. Много совпадений получилось.

– Алекно сказал уходя: «Выгорел дотла», понимаете старшего коллегу?

– Я хорошо понимаю его состояние, наставника топовой команды, ту нагрузку, которую он несет. А когда еще и сборная в работе... С клубом у тебя есть три месяца на отдых и подготовку к предсезонке. А у Алекно, как и у наставника питерского «Зенита» и сборной России Томаса Саммельвуо есть на все про все 10 дней после завершения сезона. И задачи максимальные. Прекрасно понимаю. Общался со многими специалистами, они говорят, что 15 лет это тот срок, который не каждый выдержит в таком режиме. Исключение из правил Николай Карполь, работающий с «Уралочкой» полвека, но у него есть совмещения, внук-тренер, это отдельная история и ситуация, много людей-помощников вокруг.

Владимир Алекно (здесь и далее фото пресс-службы ВК «Зенит-Казань»)



– Алекно на прощание вам что-то сказал?

– Я его еще не видел в Казани. Разве что обменялись несколькими словами на «Финале шести», ни про какой его уход не говорили. Я спросил его про работу со сборной Ирана, про Казань даже речи не было, я на тот момент возглавлял «Кузбасс».

Команда укомплектована полностью

– Как можно оценить кадровую ситуацию в команде, селекция продолжается?

– У нас все позиции закрыты. Просто не всех новичков официально представили. Пополнили наши ряды Дмитрий Волков, Роман Порошин, Мика Кристенсон, Дмитрий Щербинин, Илья Федоров. Команда укомплектована полностью, селекция закончена. Не как год назад в Кемерово, когда в мае не было четверых игроков основы. Сейчас уже в апреле мы знали, какая у нас будет команда, как она будет выглядеть.

– Тренерский у вас стиль уже утвердился? Вы на лавке ведете себя с игроками как товарищ и друг, но и не как Алекно, с его очень жесткой позицией?

– Во-первых, я не хочу никому подражать, стараюсь брать лучшие вещи у лучших представителей тренерского цеха. Главное, не изменять себе, у меня есть свой стиль, своя идея, своя философия. Диктаторством в современном мире ничего не добиться, особенно с молодежью. Для которой ты учитель и наставник, а не просто тренер. Через постоянный кнут все равно в какой-то момент упрешься в стену, это не сработает в долгой перспективе, это не функционально. Что доказано и описано в современных книжках. Нужно разговаривать, доносить, что от ребят требуется, убеждать их и когда они сами к этому придут, будет гораздо полезнее на выходе. Нет такого, что мы друзья, есть четкая иерархия «игрок-тренер». Все это понимают и приветствуют. Но при этом у нас абсолютно нормальные рабочие отношения. И все равно, какие-то вещи постоянно узнаешь, новая информация всегда появляется, даже слишком много ее стало. Что-то постоянно, ежедневно корректируешь. Главное, правильно использовать информацию, поступающую от людей вокруг, быть последовательным, не хватать отовсюду, а выработать свою линию.



Алексей Вербов

В России сейчас нет фаворита, есть группа сильных команд

– В начале века командой-династией в России было «Белогорье», годами доминировавшее в России и Европе, затем его сменил казанский «Зенит». Минувший сезон мощно провело московское «Динамо». Рано называть эту команду династией?

– Это немного разные вещи. Да, динамовцы провели очень хороший сезон, тренеры провели отличную работу. Но с другой стороны, «Динамо» помимо чемпионата России выиграло лишь Кубок ЕКВ, где не было ни польских, ни итальянских команд, объективно сильнейших на данный момент в Европе. А в Лиге чемпионов москвичи не вышли из группы. Пока я бы не стал сравнивать «Динамо» с «Зенитом». И конкуренция в России сильно выросла, вспомните, как непредсказуемо прошел «Финал шести» чемпионата страны, нет у нас единого фаворита как некогда «Белогорье» и «Зенит-Казань». Есть группа сильных команд, но нет команды-династии. Есть питерский «Зенит» с их претензиями и амбициями. Есть казанский «Зенит», есть «Локомотив», есть «Кузбасс» – все они будут бороться за самые высокие цели. Посмотрим на «Динамо», что у них получится в новом сезоне. Повторят успех, будет о чем говорить, нет и говорить будет не о чем.

– Вот питерский «Зенит», у которого есть все: большой бюджет, арена, тренер сборной России, звездный состав, но нет результата. Как это понимать?

– Да, финансовая составляющая очень важна, а в Питере безграничный бюджет, но не получается что-то выиграть. Нужны еще правильные решения и возможности приобрести нужных игроков — хотели Вильфреда Леона, не получилось. Командная химия дается не легко, нереально взять условно шесть Леонов под результат, нужны лидеры во всех линиях, они должны подходить друг другу и не только по волейбольным качествам. Говорил как-то с Хулио Веласко на эту тему и он считает что нужно три года для создания, становления команды. Сразу очень сложно сделать, нужно время, чтобы набранные игроки сыгрались, приняли тренерские идеи, и команда станет понимать, что от нее требуется. Потом делаешь выводы из своих ошибок, проводишь кадровую чистку. Третий год самый богатый на шанс достигнуть цели. Но реалии не всегда совпадают с возможностями, тренеры меняются часто, так как руководители не выдерживают или просто меняют команду по личным мотивам, травмы игроков часто случаются, финансирование может измениться. Терпение и выдержка очень редкое качество в современных реалиях.

– Вы согласны, как либеро в недавнем прошлом, с оценками новичка питерцев – либеро сборной Франции Жени Гребенникова, которого подписал питерский «Зенит», как лучшего в своем амплуа в мире на данный момент?

– Да, я тоже так считаю. Он реально выделяется по всем составляющим либеро и стабильно играет на протяжении долгого времени, лет шесть-семь точно он топовый игрок, суперталантище. Не только на приеме и защите, это и организация игры, Страховка, вторая передача. У него полный комплект. Он дает полный позитив и энергию команде. Для меня он номер один. Но и кроме него есть немало топовых либеро, тренер подбирает их под себя.

Соберемся после отпуска 19 июля

– В тему либеро, у вашего 18- летнего Ильи Федорова хорошие перспективы?

– То, что я видел из молодых ребят — это сумасшедшая перспектива. Это правда. Но и раньше я видел немало таких талантов. Все будет зависеть, куда он попадет в тот или иной момент. А главное, что и как он сам будет делать. Шансы стать игровом высочайшего уровня у него есть, и все же для него главное — помоги себе сам. Надеюсь, мы все вместе сможем направить его в нужном направлении.

– Состав вашей тренерской бригады в «Зените» изменится?

– Да, я беру с собой своих помощников из «Кузбасса» - Михаила Вихневича, специалиста по общефизической подготовке и Константина Сиденко. Все остальные остаются на своих места.

– Каковы планы команды на межсезонье?

– Соберемся после отпуска 19 июля, начнем готовиться к новому сезону. Много сложностей. Пятеро игроков в первой сборной России — Артем Вольвич, Максим Михайлов, Федор Воронков, Валентин Голубев, Дмитрий Волков. Очень хотелось посмотреть на молодёжь, но 6 человек также будут в своих сборных. Вот с теми кто остается и будем работать. Плюс два иностранца, которые будут заняты на олимпиаде: американец Мика Кристенсон и поляк Бартош Беднорж. Из остатков первой команды и молодежной будем составлять рабочий коллектив, кто сможет присутствовать. Это обычная для нас ситуация. Разве что в прошлом году из-за пандемии можно было провести подготовку в полном составе. У нас поменялись 2 связующих, а это по сути работа с нуля. Нужно все наигрывать заново, а для этого нужно время. Ждём с нетерпением когда сможем собраться все вместе.

– Уход Нгапета облегчит управление командой?

– Я не страдал с ним, когда работал в «Зените», не было с ним никаких проблем. Он супер талантливый спортсмен, хоть и разгильдяй приличный. Эрвин не был лишним в команде, его нужно уметь правильно использовать и тогда все получится. Также команда должна понимать, кто у них рядом и принимать его. Это глобальный момент. Тренер должен подбирать людей по характеру — есть Михайлов, а есть Нгапет.

Эрвин Нгапет



Если игроки принимают друг друга, то все нормально, если не принимают — такой вариант не должен даже рассматриваться. Это работа тренера создать командную химию путем подбора игроков, важнее чем объяснять им, как подавать или принимать. И все тогда будет гармонично, будет результат.

Нужно радоваться любой победе

– А как вам игра Бедноржа в прошлом сезоне?

– Его в Зенит приглашали с реноме недалеко от уровня Леона. Статистика была очень хорошая, причём во всех элементах. Надо разобраться в причинах его не самой лучшей игры в Казани. Сейчас многие молодые ребята ломкие. Я бы сказал морально неустойчивые. Что-то произошло, семья, что кто сказал, как посмотрел, что написал. Все влияет на их психику. Подтверждение того, что кнут постоянно не работает. Молодежь ныне совсем другая. Одним нажатием кнопки они могут найти любую информацию не вставая с дивана. При желании проверить, а за что, правильно или нет тренер меня критикует. Куча видео в доступе и у них открыты глаза на все. Раньше конечно все было по другому, следовательно и подходы с методиками отличались.

– Не любите интернет?

– Я спокойно к нему отношусь, в основном использую для работы. Вот в инстаграме, например, слежу за своими игроками, тренер должен быть в курсе их жизни. Хотя смотря на Леонида Слуцкого, главного тренера «Рубина», можно и задуматься о карьере блогера. Он просто красавчик, он мне очень симпатичен, как и его профессиональный поход. Интересный и творческий человек. Думаю спортсменам совсем с ним не скучно. Очень хочу с ним познакомиться. Надеюсь, будет такая возможность в Казани.

– Результат всегда первичен для тренера?

– Результат тренера важен для руководства, болельщиков, журналистов. Для современного тренера, который хочет быть учителем и наставником, параллельно существует развитие спортивных качеств и просто личностных у игроков и, конечно, если он будет все правильно выстраивать, результат придет. А может и не придет. Часто конечный итог зависит от одного сантиметра, секунды или свистка. Если с каждым годом результаты будут немножко лучше, то это хорошо. Нужно радоваться любой победе, любому кубку, любому титулу — значит пошли в правильном направлении.