Алексей Венедиктов: Региональная журналистика сейчас на подъеме

Региональная журналистика на данном этапе находится в состоянии роста, при этом в ближайшем будущем она будет развиваться, усиляя свои конкурентные преимущества по сравнению с федеральными СМИ. Об этом на полях ПМЭФ-2021 корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил журналист Алексей Венедиктов.

«Сейчас в первую очередь развивается региональная журналистика, потому что мы видим, как интерес читателей, слушателей и зрителей сдвигается от мировых новостей к новостям собственного города и региона. Раз есть запрос, значит будет расти региональная журналистика», — сказал Венедиктов.

Преимуществами региональной журналистики по сравнению с федеральной является то, что она больше осведомлена в теме, меньше терроризирует темы и живет внутри тех проблем, о которых пишет, отметил спикер. Он также подчеркнул, что сейчас региональная журналистика находится на подъеме.

В пример своей позиции он привел освещение татарстанскими СМИ нападения на казанскую школу. Тогда внимание всех медиаресурсов было сконцентрировано именно на материалах СМИ Татарстана.

«Когда в Казани случилась трагедия, что мы сделали в первую очередь, так это ушли на региональную журналистику. Мы пошли смотреть, что пишет региональная, казанская и татарстанская пресса», — подытожил он.