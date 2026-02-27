Алексей Василевский: «Зеленое дерби» в первом раунде плей-офф было бы яркой вывеской»

«ТИ-Спорт» продолжает серию интервью с Матча Звезд КХЛ. На очереди - защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский. В разговоре с корреспондентом нашего издания хоккеист поделился мнением о прогрессе молодых игроков уфимской команды, рассказал о влиянии Евгения Кузнецова на команду и почему «Зеленое дерби» в плей-офф было бы яркой вывеской.





Фото: hcsalavat.ru

«Зеленое дерби» в первом раунде плей-офф? Это однозначно была бы яркая вывеска»

- Алексей, никто не будет отрицать, что «Салават Юлаев» – одно из главных преображений регулярного чемпионата. В сентябре команда была на последнем месте «Востока», а сейчас считается «темной лошадкой» в плей-офф Кубка Гагарина. Для самих игроков «Салавата» неожиданно такое преображение?

- Нет, для нас это не было неожиданным. Конечно, у нас были трудности в начале сезона. Новая команда собралась, искали свою игру, работали над взаимодействием. Сейчас, слава Богу, все хорошо и получается оправдывать ожидания болельщиков.

- У «Салавата Юлаева» есть теоретические шансы попасть на «Ак Барс» в первом раунде плей-офф. Насколько интересно игрокам уфимской команды «Зеленое дерби» в первом раунде?

- Это была бы однозначно яркая вывеска. Наш исторически принципиальный соперник. Но по большому счету мы не загадываем сейчас, на кого бы хотелось попасть в первом раунде. Для нас сейчас самое главное – это в плей-офф попасть. А там уж кто будет, тот будет. Могу сказать одно – мы готовы играть с любым соперником.

«Если Вязовой будет усердно работать над собой, может попробовать свои силы даже в НХЛ»

- Многие отмечают, что ключевую роль в успехах «Салавата Юлаева» сыграл нападающий Шелдон Ремпал, вернувшийся из-за океана. Согласны с этим?

- Шелдон – большой мастер. Он доказал это в прошлогоднем плей-офф, сейчас доказывает это нынешнем в регулярном чемпионате. Безусловно, это главная звезда нашей команды, самый ценный хоккеист. Но я бы еще, помимо него, отметил Семена Вязового. Без его спасений и уверенной игры, наверное, не было бы у нас столько побед.

- Алексей, удивляет ли вас как опытного хоккеиста, насколько спокойно и уверенно стоит в воротах Семен Вязовой в столь юном возрасте?

- Семен очень добавил, по сравнению с прошлым сезоном. И сейчас он уже считается полноценным первым вратарем «Салавата Юлаева». Ему только 23 года, но он уже уверенно играет в КХЛ. У него очень большое будущее, и если он будет усердно и много работать над собой, может попробовать свои силы даже в НХЛ.

«Евгений Кузнецов держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней»

- «Салават Юлаев» провернул по ходу сезона яркий трансфер, приобретя Евгения Кузнецова. Говорят, что он очень расслабил раздевалку команды, добавил туда какой-то легкости, снял напряжение. Так ли это?

- Женька, да, очень веселый парень. Сразу влился в наш коллектив. Когда в прессе только пошла информация, что он может перейти в «Салават Юлаев», мы все в команде уже находились в предвкушении, потому что понимали, какого уровня, класса и мастерства этот хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира. Он нам очень сильно помогает в игре и как вы отметили, да, держит раздевалку, отвечает за атмосферу в ней.

- В «Салавате Юлаеве» в этом сезоне целая россыпь молодых талантов. Не могу вас не спросить о прогрессе Александра Жаровского. Справедливо ли говорить, что в свои 19 лет – это тоже один из полноценных лидеров атаки «Салавата Юлаева»?

- Саня – огромный талант. Причем, меня он удивил сильно уже в прошлом сезоне, когда присоединился к нам во время серии плей-офф со «Спартаком». Он вчера играл в чемпионате КХЛ три на три, а сегодня уже готов был нам помогать играть против «Спартака». Это показывает его искреннюю любовь к хоккею. В этом сезоне он определенно сделал шаг вперед. Он действительно лидер нашей команды, тащит ее на себе, дает результат. Как и Семен Вязовой, если он будет работать честно, не будет зазнаваться, то спокойно может поехать в НХЛ через пару лет.

«Григорий Панин хочет, как минимум, добиться отметки в 1000 проведенных матчей в КХЛ»

- Можно ли назвать «Салават Юлаев» самой эффективной командой по работе с молодежью в этом сезоне КХЛ?

- Одной из, безусловно. Но я бы несколько клубов включил в этот список. Тот же «Локомотив», например. У них сильная академия и, пожалуйста, посмотрите, как здорово играет Егор Сурин. Вообще мы сейчас наблюдаем картину, что очень многие команды начинают делать ставку на молодых хоккеистов. Потому что хоккей убыстрился, высокие скорости на льду. Из-за этого тренеры намного внимательнее смотрят именно на молодых хоккеистов.

- На фоне Григория Панина, Алексей, и вы себя молодым игроком можете назвать.

- Спасибо за комплимент (смеется). Гриша у нас, правда, уникум. Дай Бог ему здоровья, держит себя в отличной форме в 40 лет.

- Кстати, Григорий Панин, если я не ошибаюсь, в одном из последних интервью говорил, что вообще не задумывается пока о завершении карьеры. Он не говорил, сколько еще сезонов хочет отыграть в КХЛ?

- Я думаю, что он хочет, как минимум, добиться отметки в 1000 проведенных матчей в КХЛ. По-моему, до этой цифры ему немного осталось дойти. А дальше – все зависит от его настроя. От себя могу сказать, что Гриша в порядке, и еще 2-3 сезона на высоком уровне спокойно может отыграть.

«Я точно не дядька в раздевалке «Салавата Юлаева»

- Алексей, а вы рассчитываете в карьере достигнуть отметки в 1000 проведенных матчей в КХЛ?

- Конечно, хотелось бы ее достичь, особенно когда такие примеры как Гриша Панин находятся с тобой в одной раздевалке.

- Алексей, насколько часто вы напутствуете молодежь, подсказываете им? Или это все-таки не ваша прерогатива?

- Когда обращаются с вопросом, никогда не отказываю, стараюсь помочь советом. Но я точно не дядька в раздевалке. Это вот больше к Грише Панину, Пете Хохрякову. Они постарше и могут быть такими наставниками для молодых хоккеистов. Я стараюсь не навязываться к молодым, у них есть тренерский штаб, который может их критиковать. А мне нужно играть в свою игру, забивать голы и помогать команде побеждать.