Алексей Угаров: «Татар-информ» быстро и точно отражает информационную палитру Татарстана

Журналисты и редакторы «Татар-информа» придерживаются очень высоких стандартов. Агентство быстро и точно отражает информационную палитру Татарстана. Так с 35-летием «Татар-информ» поздравил главный редактор газеты «Республика Татарстан», экс шеф-редактор «Татар-информа» Алексей Угаров.

«Я долгое время работал в "Татар-информе" и знаю высокие стандарты, которых придерживаются журналисты и редакторы ленты. Агентство очень быстро и точно отражает информационную палитру республики. Поэтому, когда по утрам я просматриваю новостные ленты, сайт "Татар-информа" открываю в числе первых. Не секрет, что новости, репортажи, интервью и другая медиапродукция агентства составляет основу контента всей сети сайтов АО "Татмедиа". По сути, это вершина пирамиды, откуда информационные потоки текут к татарстанцам через разные медиаплатформы», – отметил Угаров.