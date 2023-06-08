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Общество 8 июня 2023 15:52

Алексей Угаров назначен главным редактором газеты «Республика Татарстан»

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Алексей Угаров назначен главным редактором газеты «Республика Татарстан»
Госсовет РТ одобрил кандидатуру шеф-редактора «Татар-информа» Алексея Угарова на должность главного редактора газеты «Республика Татарстан»
Скриншот видеотрансляции

Государственный Совет РТ одобрил кандидатуру шеф-редактора «Татар-информа» Алексея Угарова на должность главного редактора газеты «Республика Татарстан». Решение было принято на 44-м заседании республиканского парламента VI созыва. Депутаты единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.

«В совет учредителей газеты „Республика Татарстан“ внесено предложение назначить на должность главного редактора газеты Алексея Угарова. В журналистике он работает с 1996 года», — сказал председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

Айрат Зарипов

Скриншот видеотрансляции

Ранее Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение, которым Александр Латышев освобождается от занимаемой должности главного редактора «Республики Татарстан» 8 июня. Как говорится в документе, решение принято по инициативе работника. Этот пост он занимал с февраля 2004 года.

Александра Латышева проводили под аплодисменты. За многолетнюю плодотворную работу на посту главреда он был награжден Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ.

«Я хочу выразить большое уважение за многолетнюю профессиональную работу в должности главного редактора республиканской газеты», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в адрес Латышева.

Алексею Угарову глава республиканского парламента пожелал больших успехов, а также «сохранить преемственность».

Алексею Угарову пожелали больших успехов, а также «сохранить преемственность».

Скриншот видеотрансляции

«У учредителей, а это два органа государственной власти — Государственный Совет и Правительство нашей республики, это одна из самых популярных газет. Пусть она не потеряет своих подписчиков. И вы будете, как предлагают наши депутаты, живо информировать население о делах Республики Татарстан», — напутствовал Фарид Мухаметшин нового главного редактора.

#Фарид Мухаметшин #Республика Татарстан
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